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Libra horoscope 12 June 2026: सप्तम भाव का चंद्रमा व्यापारिक समझौतों में दिलाएगा बड़ी सफलता

Tula Rashifal: तुला राशि वालों के लिए आज का गोचर संबंधों और साझेदारी को प्रमुखता देगा. सार्वजनिक संपर्कों से व्यापारियों को बड़ा लाभ होगा और पुरानी उधारी वापस मिलने की संभावना बनेगी.

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Libra horoscope 12 June 2026: सप्तम भाव का चंद्रमा व्यापारिक समझौतों में दिलाएगा बड़ी सफलता
तुला आज का राशिफल 12 जून 2026: सहकर्मियों के साथ टीमवर्क से मिलेंगे बेहतर परिणाम पुराना बकाया धन मिलने के योग

Libra horoscope 12 June 2026 tula rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति संबंधों, साझेदारी और सामाजिक संपर्कों को प्रमुखता देने वाली है. आज दूसरों के साथ तालमेल से काम करने पर बड़ा लाभ मिलेगा.

करियर और व्यापार

किसी महत्वपूर्ण बातचीत या समझौते में आपकी भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है. कार्यस्थल पर सहयोग और टीमवर्क का महत्व बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. व्यापारियों के लिए नए सौदे और क्लाइंट बढ़ने के संकेत हैं. सार्वजनिक संपर्कों के माध्यम से लाभ के अवसर बन सकते हैं. किसी साझेदारी से आय में वृद्धि हो सकती है. पुराना बकाया धन मिलने की संभावना बन सकती है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक और सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा. किसी कार्यक्रम या समारोह में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. प्रेम संबंधों में निकटता और समझ बढ़ेगी. विवाहित लोगों के लिए संबंधों में सामंजस्य मजबूत होगा. कला, डिजाइन और रचनात्मक कार्यों में प्रगति संभव है. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित दिनचर्या से हल्की थकान महसूस हो सकती है. दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और समय पर भोजन करें.

उपाय: दिन की शुरुआत घर के मुख्य द्वार पर स्वच्छता और हल्का सुगंधित जल छिड़ककर करें. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या चीनी दान करें. “ॐ शुक्राय नमः” मंत्र का जप करें.

शुभ रंग: आसमानी नीला.

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