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Libra Aaj Ka Rashifal 12 July 2026: खर्चों पर कंट्रोल रखें, पुराने परिचित संपर्क होगा, मन प्रसन्न रहेगा

Libra Horoscope Today 12 July: आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे.

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Libra Aaj Ka Rashifal 12 July 2026: खर्चों पर कंट्रोल रखें, पुराने परिचित संपर्क होगा, मन प्रसन्न रहेगा
तुला राशि
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Libra Horoscope Today 12 July, Tula Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों और गहन विचारों के साथ हो सकती है, इसलिए निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचना आवश्यक रहेगा. पुरानी बातों या छिपे हुए मुद्दों पर ध्यान आकर्षित हो सकता है, जिन्हें शांत मन से सुलझाने की आवश्यकता होगी. शाम के बाद परिस्थितियों में हल्कापन आएगा और संवाद अधिक प्रभावी बन जाएगा. विचारों की स्पष्टता धीरे-धीरे बढ़ेगी.

व्यवहार में संतुलन बनाए रखना लाभकारी रहेगा

कार्यस्थल पर दिन की शुरुआत सावधानी से करनी होगी. नौकरीपेशा लोगों को गोपनीय कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना चाहिए. वरिष्ठों के साथ व्यवहार में संतुलन बनाए रखना लाभकारी रहेगा. किसी पुराने कार्य का दबाव सामने आ सकता है, लेकिन धैर्य के साथ उसे संभालने से सफलता मिलेगी. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, परंतु पुराने लेनदेन में सुधार होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में अचानक उतार-चढ़ाव संभव है, इसलिए खर्चों को नियंत्रित रखना बेहतर होगा.

घर के किसी सदस्य के साथ मतभेद हो सकता है

निवेश से जुड़े निर्णय फिलहाल टालना उचित रहेगा. पारिवारिक जीवन में भावनात्मक समझ की आवश्यकता रहेगी. घर के किसी सदस्य के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसे संवाद से सुलझाया जा सकता है. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखने से तनाव कम होगा. शाम के बाद वातावरण हल्का होगा और मित्रों से बातचीत मानसिक राहत देगी.

पुराने परिचित से संपर्क पुनः स्थापित हो सकता है

किसी पुराने परिचित से संपर्क पुनः स्थापित हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न होगा. सामाजिक संबंधों में संतुलित व्यवहार आपकी छवि को मजबूत करेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक दबाव या अनिद्रा जैसी समस्या महसूस हो सकती है, इसलिए दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आवश्यक होगा. अत्यधिक सोचने से बचें और समय पर भोजन करें. पानी पर्याप्त मात्रा में लें तथा कैफीन का सेवन कम करें. विद्यार्थियों के लिए शोध, विश्लेषण और गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी होगी. किसी विषय को बार-बार पढ़ने से बेहतर समझ विकसित होगी.

उपाय: माता लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें. ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: सफेद.

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