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Libra Horoscope 11 June 2026: वैवाहिक जीवन में बढ़ेगा आपसी सामंजस्य, भोजन के समय में अनियमितता से बचें

Tula Rashifal: तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन टीमवर्क और साझेदारी में बेहतरीन परिणाम लाएगा. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आय-व्यय में संतुलन बना रहेगा.

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Libra Horoscope 11 June 2026: वैवाहिक जीवन में बढ़ेगा आपसी सामंजस्य, भोजन के समय में अनियमितता से बचें
तुला आज का राशिफल 11 जून 2026: कूटनीतिक क्षमता और संतुलित दृष्टिकोण से कार्यस्थल पर मिलेगी सराहना

Libra horoscope 11 June 2026 tula rashi: आज चंद्रमा प्रातः 8 बजकर 17 मिनट तक मीन राशि में रहेंगे. इसके बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे. जो तुला राशि के लिए संबंधों, साझेदारी और कार्यक्षेत्र में सामंजस्य स्थापित करने का अवसर लेकर आ रहा है.

करियर और व्यापार

दिन के शुरुआती भाग में दैनिक कार्यों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस होगी, जबकि बाद में लोगों के साथ संवाद से कई कार्य पूरे होंगे. व्यावसायिक जीवन में टीमवर्क का विशेष महत्व रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ मिलकर कार्य करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. किसी नए प्रोजेक्ट में आपकी कूटनीतिक क्षमता की सराहना हो सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को साझेदारी के मामलों में सकारात्मक संकेत मिलेंगे. आय और व्यय के बीच संतुलन बना रहेगा.

परिवार और प्रेम

परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. किसी प्रियजन के साथ लंबे समय बाद सार्थक बातचीत होने से मन प्रसन्न होगा. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी. यदि किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी, तो उसे समाप्त करने का उपयुक्त समय है. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और आपसी समझ में वृद्धि होगी. कला, संगीत और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को नई प्रेरणा प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन भोजन के समय में अनियमितता से बचना आवश्यक होगा. समय पर संतुलित आहार लें.

उपाय: दिन में कुछ समय स्वयं के लिए निकालें और अनावश्यक बहसों से दूरी रखें. मां लक्ष्मी के समक्ष सुगंधित पुष्प अर्पित करें. श्रीं बीज मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: आसमानी नीला.

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