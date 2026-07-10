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Libra Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: आत्मविश्वास बढ़ेगा, नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी

आज का दिन तुला राशि के लिए संतुलन, निर्णय क्षमता और संबंधों में स्थिरता लाने वाला रहेगा. सुबह से शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहने के कारण साझेदारी, कार्यस्थल संबंध और निजी रिश्तों में कुछ दबाव महसूस हो सकता है.

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Libra Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: आत्मविश्वास बढ़ेगा, नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी
तुला राशि
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Libra Horoscope Today 10 July, Tula Rashi Ka Rashifal: आज का दिन तुला राशि के लिए संतुलन, निर्णय क्षमता और संबंधों में स्थिरता लाने वाला रहेगा. सुबह से शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहने के कारण साझेदारी, कार्यस्थल संबंध और निजी रिश्तों में कुछ दबाव महसूस हो सकता है. इस समय आपको दूसरों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करना होगा. नौकरीपेशा लोगों को टीमवर्क से जुड़े कार्यों में धैर्य दिखाना होगा, क्योंकि किसी सहकर्मी की असहमति तनाव बढ़ा सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए साझेदारी वाले मामलों में स्पष्टता रखना आवश्यक रहेगा.

शाम के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आर्थिक स्थिरता, व्यवहारिक सोच और मानसिक शांति बढ़ेगी. इस समय कोई महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय सामने आ सकता है, जो भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा. रुका हुआ धन प्राप्त होने या किसी पुराने प्रयास का फल मिलने की संभावना बन सकती है. खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो शाम के बाद का समय अधिक उपयुक्त रहेगा. 

पारिवारिक जीवन में दिन के दूसरे भाग में अधिक सामंजस्य देखने को मिलेगा. घर के सदस्यों के साथ संबंध बेहतर होंगे और किसी महत्वपूर्ण विषय पर सहमति बन सकती है. माता-पिता का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक स्थिरता आएगी और साथी के साथ विश्वास मजबूत होगा. विद्यार्थियों के लिए दिन का पहला भाग चुनौतीपूर्ण रह सकता है, जबकि शाम के बाद एकाग्रता और समझ बेहतर होगी. करियर में आगे बढ़ने के इच्छुक लोगों को नई जानकारी या अवसर प्राप्त हो सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना आवश्यक होगा. शांत वातावरण में समय बिताना मानसिक ऊर्जा को पुनः संतुलित करेगा. 

उपायः मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें और श्री सूक्त  का पाठ करें. तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं.

शुभ रंग: गुलाबी.
 

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