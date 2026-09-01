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Libra Horoscope Today 1 September 2026: तुला राशि वालों के लिए साझेदारी और रिश्तों का दिन, बातचीत से सुलझेंगे मतभेद, नए कारोबारी संपर्क देंगे फायदा

Libra Horoscope Today 1 september 2026, Tula Rashifal: तुला राशि वालों के लिए आज साझेदारी और रिश्तों के मामले अहम रहेंगे. कारोबार में नए संपर्क लाभ दे सकते हैं. दांपत्य जीवन में खुलकर बातचीत करें और धन खर्च में संतुलन बनाए रखें.

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Libra Horoscope Today 1 September 2026: तुला राशि वालों के लिए साझेदारी और रिश्तों का दिन, बातचीत से सुलझेंगे मतभेद, नए कारोबारी संपर्क देंगे फायदा
साझेदार के साथ मतभेद हो तो उसे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं.
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Libra Horoscope Today 1 september 2026,Tula Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे. यह स्थिति साझेदारी, वैवाहिक संबंध, ग्राहक, समझौते और आमने-सामने होने वाली बातचीत को प्रमुख बना सकती है. आज आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप दूसरे व्यक्ति की बात कितनी ध्यान से सुनते हैं. अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने की क्षमता रहेगी, लेकिन हर चर्चा को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश संबंधों में खिंचाव पैदा कर सकती है. 

व्यापारियों के लिए दिन संपर्क बढ़ाने वाला है. कोई नया ग्राहक या कारोबारी परिचय भविष्य में उपयोगी साबित हो सकता है. यदि किसी सौदे पर बातचीत चल रही है तो शर्तों को मौखिक भरोसे पर छोड़ने के बजाय लिखित रूप देना बेहतर रहेगा. कमीशन, भुगतान की तारीख और जिम्मेदारियों से जुड़े बिंदुओं को स्पष्ट किए बिना अंतिम सहमति न दें. साझेदार के साथ मतभेद हो तो उसे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं. नौकरी में लोगों से तालमेल आपकी ताकत बनेगा. 

टीम के साथ मिलकर किया गया काम अकेले प्रयास से अधिक प्रभावी हो सकता है. किसी अधिकारी या सहकर्मी के सामने अपनी बात रखते समय आंकड़ों और तथ्यों का सहारा लें. केवल अपनी राय के आधार पर किसी निर्णय को सही साबित करने का प्रयास न करें. दांपत्य या प्रेम संबंध में सामने वाले की अपेक्षाएं आज ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आ सकती हैं. यदि किसी बात को लेकर मन में नाराजगी है तो संकेतों में बात करने के बजाय सीधे लेकिन संयमित शब्दों में अपनी बात रखें.

अविवाहित लोगों के लिए परिचय या बातचीत का कोई नया अवसर बन सकता है, मगर केवल पहली छाप के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा. धन के मामले में किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ा भुगतान या संयुक्त खर्च सामने आ सकता है. खरीदारी करते समय आकर्षक प्रस्तावों से प्रभावित होकर बजट न बिगाड़ें. आज संतुलन बनाए रखना लाभदायक रहेगा.
उपाय: माता लक्ष्मी के सामने कमल या सफेद पुष्प अर्पित करके श्रीसूक्त का पाठ करें. मंदिर में मिश्री और सफेद चावल का भोग लगाकर प्रसाद बांटें.
शुभ रंग: गुलाबी-सफेद

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