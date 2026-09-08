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Libra Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: कार्यक्षेत्र में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, शांत व्यवहार बनेगा आपकी ताकत

Libra Horoscope Today 08 September 2026, Tula Rashifal: आज आपकी पहचान, काम करने की शैली और जिम्मेदारियों को निभाने का तरीका विशेष रूप से सामने आ सकता है. कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की शुरुआत हो सकती है. धन के मामले में पेशे से संबंधित खर्च हो सकता है.

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Libra Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: कार्यक्षेत्र में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, शांत व्यवहार बनेगा आपकी ताकत
Libra Aaj Ka Rashifal 08 September 2026 | Tula Horoscope Today
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Libra Horoscope Today 08 September 2026, Tula Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि से दसवें भाव में रहेंगे. आज आपकी पहचान, काम करने की शैली और जिम्मेदारियों को निभाने का तरीका विशेष रूप से सामने आ सकता है. दिन का प्रभाव यह संकेत देता है कि केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं होगा; यह भी महत्वपूर्ण रहेगा कि आपके काम का परिणाम दूसरों तक किस रूप में पहुंच रहा है.

कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की शुरुआत हो सकती है. वरिष्ठ व्यक्ति आपकी कार्यशैली पर ध्यान दे सकते हैं या किसी ऐसे काम की समीक्षा हो सकती है जिसे आपने पहले पूरा किया है. यदि कोई कमी दिखाई दे तो उसे छिपाने के बजाय तुरंत सुधारना बेहतर रहेगा. अपनी बात साबित करने के लिए बहस करने से आपकी स्थिति मजबूत नहीं होगी.

व्यापार में ग्राहकों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. किसी पुराने ग्राहक की शिकायत को टालने के बजाय समाधान देना अधिक लाभदायक रहेगा. कारोबार में प्रतिष्ठा बनाए रखना इस समय तत्काल लाभ से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है. कोई बड़ा व्यावसायिक निर्णय लेना हो तो केवल भावनात्मक भरोसे के आधार पर आगे न बढ़ें. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ने से समय का दबाव महसूस हो सकता है. सहकर्मी से काम बांटते समय स्पष्टता रखें, वरना बाद में यह विवाद बन सकता है कि किसकी जिम्मेदारी क्या थी. वरिष्ठों के सामने किसी सहकर्मी की शिकायत करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास तथ्य मौजूद हों. दसवें भाव का चंद्रमा सामाजिक छवि के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकता है. किसी की टिप्पणी आपको व्यक्तिगत आलोचना जैसी लग सकती है. हर प्रतिक्रिया का जवाब देना जरूरी नहीं है. आज शांत व्यवहार आपकी प्रतिष्ठा को अधिक मजबूत करेगा.

धन के मामले में पेशे से संबंधित खर्च हो सकता है. उपकरण, कार्यालय, यात्रा या किसी आवश्यक सेवा पर पैसा लगाना पड़े तो खर्च का उद्देश्य स्पष्ट रखें. दिखावे या केवल दूसरों से बराबरी करने के लिए खरीदारी न करें. व्यक्तिगत जीवन में काम का दबाव समय की कमी पैदा कर सकता है. किसी करीबी व्यक्ति को यह महसूस न होने दें कि आपकी व्यस्तता का अर्थ उपेक्षा है. लंबी बातचीत के बजाय थोड़े समय का सच्चा संवाद भी पर्याप्त रहेगा. शारीरिक स्तर पर लगातार बैठकर काम करने से पीठ या गर्दन में खिंचाव हो सकता है. काम के बीच छोटे ब्रेक लेना लाभदायक रहेगा. दिन खत्म होने के बाद काम से मानसिक दूरी बनाना भी जरूरी है.


उपाय: सुबह मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का 108 बार जाप करें. किसी महिला सफाईकर्मी या श्रमिक को अपनी क्षमता के अनुसार उपयोगी वस्तु भेंट करें.
शुभ रंग: गुलाबी-सफेद.
 

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