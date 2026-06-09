Libra Horoscope 9 June 2026: चंद्रमा का षष्ठ भाव में गोचर. कामकाज में आएगी नई गति और सफलता

Libra horoscope 9 June 2026 tula rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में गोचर करेंगे. इस समय आप अपने काम को अधिक व्यवस्थित तरीके से पूरा करने का प्रयास करेंगे. लंबे समय से रुकी हुई योजनाओं में धीरे-धीरे गति आने लगेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने अनुभव का लाभ मिलेगा और कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत हो सकती है.

व्यापार

व्यापार से जुड़े लोगों को ग्राहकों का अच्छा सहयोग मिलेगा. मार्केटिंग, डिजाइन और कला से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है. हालांकि, किसी भी नई योजना में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी रहेगा. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना इस समय सबसे महत्वपूर्ण होगा.

परिवार

घर-परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से मन को राहत मिलेगी. किसी पुराने रिश्तेदार से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं. घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ेगी, साथी आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेगा और रिश्ते में पहले से अधिक अपनापन महसूस होगा. विवाहित जातकों के लिए यह समय रिश्तों को नई मजबूती देने वाला रहेगा, जो लोग नए रिश्ते की तलाश में हैं, उन्हें कोई दिलचस्प प्रस्ताव मिल सकता है.

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होगी. मन बार-बार भटक सकता है, इसलिए पढ़ाई के लिए निश्चित समय तय करना लाभकारी रहेगा. फैशन, क्रिएटिव आर्ट और लॉ से जुड़े विद्यार्थियों को विशेष अवसर मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में शरीर को संतुलित दिनचर्या की आवश्यकता होगी. लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठकर काम करने से थकान और मांसपेशियों में जकड़न महसूस हो सकती है. मीठे पदार्थों का अधिक सेवन करने से बचें.

उपायः मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें. जरूरतमंद महिलाओं को श्रंगार सामग्री दान करें. ॐ श्रीं शुक्राय नमः मंत्र का जाप शुभ रहेगा.

शुभ रंगः गुलाबी और क्रीम रंग आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और संतुलन बनाए रखेंगे.



