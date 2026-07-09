Leo Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: नई योजनाओं को आगे बढ़ाने का अच्छा समय, जानें आज कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का दिन

Leo Horoscope Today 9 July 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर सिंह राशि के लिए उत्साह, प्रगति और नए अवसरों का संकेत लेकर आएगा. इस गोचर के प्रभाव से आपके भीतर आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी और नई योजनाओं को आगे बढ़ाने का अनुकूल समय रहेगा.

नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन के बल पर वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना मिल सकती है. यदि किसी नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे थे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को विस्तार की दिशा में सकारात्मक संकेत मिलेंगे और नए ग्राहकों से लाभ प्राप्त होने की संभावना रहेगी. आर्थिक दृष्टि से यह समय संतुलित रहने के साथ-साथ उन्नति के अवसर भी प्रदान करेगा. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने या रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन सकती है. आय बढ़ाने के नए विकल्पों पर विचार करेंगे और सही योजना के साथ आगे बढ़ने पर भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखना और बजट के अनुसार चलना आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा.

पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे और किसी पुराने मतभेद का समाधान निकल सकता है.

प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं.

विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या किसी विशेष प्रशिक्षण में सफलता पाने के लिए मेहनत रंग ला सकती है. करियर में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वालों को नए अवसरों की जानकारी प्राप्त हो सकती है. अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने का हर प्रयास भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. फिर भी अधिक कार्यभार के कारण शरीर को पर्याप्त आराम देना आवश्यक होगा.

उपायः प्रातः सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. आदित्य हृदय स्तोत्र या ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जप करें.

शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन)

