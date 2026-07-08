Leo Aaj Ka Rashifal 8 July 2026: इस राशि के प्रभाव से सिंह राशि वालों का बढ़ेगा आत्मविश्वास, लंबित कार्यों में आएगी गति

Leo Horoscope Today 8 July 2026, Leo Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का गोचर दिन की शुरुआत में मीन राशि में और शाम 4 बजे के बाद मेष राशि में होने से सिंह राशि के जातकों के लिए दिन ऊर्जा, निर्णय क्षमता और कार्यगति में स्पष्ट बदलाव लेकर आएगा. सुबह का समय थोड़ा धीमा और विचारों में उलझन पैदा करने वाला रह सकता है. किसी पुराने मुद्दे या अधूरे काम को लेकर मन में दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद स्थितियां तेजी से बदलेंगी. मेष राशि का प्रभाव आते ही आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप कार्यों को अधिक निर्णायक ढंग से पूरा कर पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन का दूसरा भाग विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी और किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं.

लंबित कार्यों में आएगी गति

सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा, जिससे लंबित कार्यों में गति आएगी. व्यापार करने वाले जातकों के लिए दोपहर के बाद लाभ के नए अवसर बनेंगे. किसी डील के अंतिम चरण में पहुंचने की संभावना है. पुराने संपर्कों से आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देगा, लेकिन सुबह के समय खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा. आय के स्रोत मजबूत हो सकते हैं और रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना भी बनती है. परिवार में शुरुआती समय में हल्की अस्थिरता रह सकती है, परंतु शाम के बाद वातावरण अधिक सकारात्मक हो जाएगा. घर के सदस्यों के साथ बातचीत से संबंधों में सुधार आएगा.

दांपत्य जीवन में बढ़ेगा सामंजस्य

दांपत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और जीवनसाथी का सहयोग मानसिक मजबूती देगा. प्रेम संबंधों में उत्साह और आकर्षण बढ़ेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन पहले भाग में ध्यान भटकाने वाला हो सकता है, लेकिन शाम के बाद एकाग्रता में सुधार आएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को अतिरिक्त मेहनत से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान और नींद की कमी से बचना आवश्यक होगा.

उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और 9 बार ॐ सूर्याय नमः का जप करें. दिन में किसी जरूरतमंद को गुड़ और गेहूं दान करें.

शुभ रंग: सुनहरा