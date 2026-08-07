Singh Aaj Ka Rashifal 7 August 2026: दिखावे के बजाय ठोस काम पर ध्यान दें, पढ़ें सिंह राशि का राशिफल

Leo Horoscope Today 7 August 2026, Singh Rashifal: आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों और छवि दोनों को संतुलित रखने की चुनौती लेकर आया है. चंद्रमा की स्थिति आपके कर्मक्षेत्र को सक्रिय कर रही है, जिससे कार्यों में गंभीरता और परिणाम पर ध्यान बढ़ेगा. आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहेंगे, लेकिन परिस्थितियां आपकी गति को थोड़ा धीमा कर सकती हैं. ऐसे में अधीरता से बचना ही समझदारी होगी.

कार्यक्षेत्र में आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है. उच्च अधिकारियों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, जिससे दबाव महसूस होगा. यदि आप किसी प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं, तो टीम के साथ संवाद बनाए रखना जरूरी है, अन्यथा गलतफहमियां काम को प्रभावित कर सकती हैं. आज दिखावे के बजाय ठोस काम पर ध्यान देना आपको आगे ले जाएगा. आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है. कोई बड़ा खर्च या जिम्मेदारी अचानक सामने आ सकती है. निवेश या नई योजना पर काम करने से पहले उसके दीर्घकालिक प्रभाव को समझना जरूरी होगा. आज जोखिम उठाने के बजाय सुरक्षित विकल्प चुनना अधिक लाभकारी रहेगा.

व्यक्तिगत जीवन में आज समय की कमी के कारण कुछ रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है. किसी प्रियजन को नजरअंदाज करना आपके लिए बाद में खेद का कारण बन सकता है. बेहतर होगा कि आप कम समय में भी अपनेपन का एहसास बनाए रखें.

स्वास्थ्य के लिहाज से आज थकान, पीठ या घुटनों में दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. लगातार काम करने के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लेना जरूरी होगा. शरीर को अधिक दबाव में डालने से बचें और संतुलित आहार लें. प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि संयम और धैर्य भी जरूरी होता है.

उपाय: सूर्योदय के समय जल में लाल फूल डालकर अर्घ्य दें. घर में किसी बड़े-बुजुर्ग का आशीर्वाद लें. तांबे का सिक्का अपने पास रखें.

शुभ रंग: सुनहरा.

