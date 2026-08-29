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Leo Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: साझेदारी में लाभ के योग, आर्थिक मामलों में रखें सावधानी

Horoscope Today 29 August 2026, Singh Rashifal: सहयोग और बातचीत से कामकाज में लाभ मिल सकता है. नए समझौते में शर्तें स्पष्ट रखें. रात के बाद निजी और आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी होगी.

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Leo Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: साझेदारी में लाभ के योग, आर्थिक मामलों में रखें सावधानी
सिंह आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

 Leo Horoscope Today 29 August 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेगा और रात 9:30 बजे के बाद अष्टम भाव में प्रवेश करेगा. इसलिए दिन का पहला हिस्सा लोगों से सीधे संवाद, समझौते और साझेदारी से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जबकि रात के बाद निजी, आर्थिक और गहरे विषय अधिक ध्यान मांग सकते हैं. दिन बढ़ने के साथ आपकी सोच का तरीका भी बदल सकता है. 

व्यापार में किसी ग्राहक या सहयोगी के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है. सामने वाला आपकी अपेक्षा से अलग शर्त रख सकता है, इसलिए तुरंत हामी भरने के बजाय सभी पहलुओं को समझें. यदि नया समझौता करना है तो भुगतान, समयसीमा और जिम्मेदारियों को लिखित रूप में स्पष्ट रखना बेहतर होगा. पुराने व्यावसायिक मतभेद को सुलझाने का अवसर भी मिल सकता है, बशर्ते बातचीत में जीतने की मानसिकता न हो. 

नौकरी में किसी सहकर्मी के साथ मिलकर किया गया काम अपेक्षा से बेहतर परिणाम दे सकता है. आपकी नेतृत्व क्षमता पर ध्यान जाएगा, लेकिन हर निर्णय अपने हाथ में रखने की कोशिश सहयोग कम कर सकती है. वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह को चुनौती समझने के बजाय उसमें उपयोगी हिस्सा तलाशें. कोई महत्वपूर्ण मीटिंग हो तो भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय तथ्यों के साथ अपनी बात रखें. रात 9:30 बजे के बाद चंद्रमा अष्टम भाव में आने पर मन थोड़ा गंभीर हो सकता है. किसी छोटी बात के पीछे छिपे अर्थ खोजने की आदत बढ़ सकती है. बिना प्रमाण के किसी पर संदेह करना संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है. यदि कोई आर्थिक या निजी मामला उलझा हुआ है तो उसे रात में भावावेश में सुलझाने के बजाय तथ्य जुटाकर अगले चरण की योजना बनाएं. 

आज वाहन या मशीनरी से जुड़े काम में लापरवाही न करें. जरूरी सामान की जांच किए बिना निकलना परेशानी बढ़ा सकता है. किसी दूसरे व्यक्ति की निजी जानकारी को चर्चा का विषय बनाने से भी बचें. आपकी प्रतिष्ठा इस समय बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि आप संवेदनशील बातों को कितनी गोपनीयता से संभालते हैं. व्यक्तिगत संबंधों में शाम तक भावनात्मक गहराई बढ़ सकती है. किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत करनी हो तो आरोप लगाने के बजाय अपनी अपेक्षा स्पष्ट करें. हर बात का तत्काल उत्तर मांगना जरूरी नहीं; कुछ जवाब समय के साथ अधिक स्पष्ट होते हैं.

उपाय: तांबे का छोटा पात्र किसी धार्मिक स्थान पर उपयोग के लिए दान करें. किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल भेंट करें.

शुभ रंग: गहरा नारंगी.

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