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Leo Aaj Ka Rashifal 28 July 2026: छोटी बात को लेकर न दिखाएं अहंकार, व्यापारी न करें जल्दबाजी, पढ़ें कन्या राशि का राशिफल

Leo Horoscope Today 28 July 2026, Singh Rashifal: व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा. पारिवारिक जीवन में सकारात्मक माहौल बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने से आपको मानसिक संतुलन मिलेगा

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Leo Aaj Ka Rashifal 28 July 2026: छोटी बात को लेकर न दिखाएं अहंकार, व्यापारी न करें जल्दबाजी, पढ़ें कन्या राशि का राशिफल
Leo Aaj Ka Rashifal 28 July 2026 | Singh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Leo Horoscope Today 28 July 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का गोचर पहले धनु राशि में और रात्रि लगभग 8 बजे के बाद मकर राशि में होने से आपका दिन रचनात्मकता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने वाला रहेगा. सुबह के समय आपका मन हल्का और उत्साहित रहेगा. आप अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करना चाहेंगे और किसी रचनात्मक कार्य में मन लग सकता है. यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. दिन के पहले भाग में आपको मनोरंजन, शौक या किसी प्रिय गतिविधि में समय बिताने का अवसर मिल सकता है. 

विद्यार्थियों के लिए यह समय सीखने और नई चीजों को समझने के लिए अनुकूल रहेगा. लेकिन जैसे-जैसे शाम का समय आएगा, आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगेंगी. आप अपने कार्य, दिनचर्या और जिम्मेदारियों को लेकर अधिक सजग हो जाएंगे. यह बदलाव आपको अधिक व्यवस्थित और अनुशासित बनने के लिए प्रेरित करेगा. कार्यक्षेत्र में आपको अपनी योजनाओं को व्यावहारिक रूप देने की जरूरत होगी. जो काम आप लंबे समय से टाल रहे थे, उन्हें पूरा करने का यह सही समय है. 

नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी होगी. अधिकारियों के साथ संवाद करते समय स्पष्टता रखें. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा. 

पारिवारिक जीवन में सकारात्मक माहौल बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने से आपको मानसिक संतुलन मिलेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन अपने साथी की भावनाओं को समझना जरूरी होगा. किसी छोटी बात को लेकर अहंकार न दिखाएं, इससे रिश्तों में दूरी आ सकती है. 

स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा. अधिक काम का दबाव थकान ला सकता है, इसलिए समय-समय पर आराम करें. हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन आपके लिए लाभकारी रहेगा.

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें. किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद लें.
शुभ रंग: सुनहरा

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