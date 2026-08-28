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Leo Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: रिश्तों में संतुलन से बनेगी बात, सहयोग से मिलेगा लाभ

Horoscope Today 28 August 2026, Singh Rashifal: आज साझेदारी, बातचीत और टीमवर्क महत्वपूर्ण रहेगा. ग्राहक या सहयोगी के साथ हुई चर्चा आगे की दिशा तय कर सकती है. समझौतों में स्पष्टता रखें और निजी संबंधों में जिद के बजाय संयम से काम लें.

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Leo Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: रिश्तों में संतुलन से बनेगी बात, सहयोग से मिलेगा लाभ
सिंह आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

 Leo Horoscope Today 28 August 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज कुम्भ राशि का चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में रहेगा. यह स्थिति साझेदारी, समझौते, सार्वजनिक व्यवहार और लोगों के साथ सीधे संवाद को प्रमुख बनाएगी. आज अकेले सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश के बजाय सामने वाले की भूमिका को समझना अधिक उपयोगी रहेगा. किसी व्यक्ति के साथ होने वाली बातचीत आगे की दिशा तय कर सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. व्यापार में ग्राहक, सहयोगी या साझेदार से कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. किसी पुराने प्रस्ताव को नए तरीके से आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. हालांकि शर्तों में अस्पष्टता छोड़ना ठीक नहीं रहेगा. मौखिक भरोसे की जगह लिखित पुष्टि लेना आपके हित में रहेगा. यदि साझेदारी में पहले से मतभेद हैं तो आज उन्हें दबाने के बजाय मूल समस्या पर बात करना बेहतर होगा. 

नौकरीपेशा लोगों के लिए टीमवर्क महत्वपूर्ण रहेगा. किसी सहकर्मी की सहायता से अटका हुआ कार्य गति पकड़ सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली को परख सकते हैं, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझें. अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करने की इच्छा रहेगी, लेकिन आज परिणामों को स्वयं बोलने देना अधिक प्रभावी होगा. किसी दूसरे व्यक्ति की आर्थिक समस्या अपने ऊपर लेने से पहले अपनी क्षमता देखें. कर्ज, टैक्स, बीमा या साझा धन से जुड़े दस्तावेजों को नजरअंदाज न करें. 

दांपत्य या निजी संबंधों में आज सामने वाले की अपेक्षाएं आपकी प्राथमिकताओं से अलग हो सकती हैं. अपनी बात मनवाने की जिद स्थिति को बिगाड़ सकती है. किसी पुराने मुद्दे को बार-बार उठाने से बचें. यदि मतभेद हो तो उसी समय अंतिम फैसला लेने के बजाय बातचीत को थोड़ा समय देना अच्छा रहेगा. चंद्रमा की स्थिति आपको लोगों के बीच सक्रिय रखेगी, लेकिन हर व्यक्ति से एक जैसा व्यवहार पाने की उम्मीद निराश कर सकती है. किसी की आलोचना को तुरंत व्यक्तिगत हमला न मानें. 

आज आपकी वास्तविक ताकत संयमित प्रतिक्रिया में दिखाई देगी.

उपाय: गेहूं और गुड़ का दान करें. किसी वृद्ध व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार पीले फल भेंट करें. सूर्योदय के समय 12 बार आदित्य मंत्र का जाप करें.

शुभ रंग: सुनहरा.

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