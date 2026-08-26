Leo Aaj Ka Rashifal 26 August 2026: काम की उलझनें होंगी दूर, मेहनत और अनुशासन से मिलेगी सफलता

Leo Horoscope Today 26 August 2026, Singh Rashi ka Rashifal: सिंह राशि वालों के लिए आज चंद्रमा षष्ठ भाव में है, इसलिए मुकाबले, काम की चुनौतियों और रोजमर्रा की उलझनों को सुलझाने की क्षमता आज महत्वपूर्ण रहेगी. जो काम कई दिनों से बोझ लग रहा था, उसमें आज क्रम बनाकर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. विरोध करने वालों की संख्या से परेशान होने के बजाय अपने प्रदर्शन को मजबूत करना आपके लिए अधिक उपयोगी रहेगा.

कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति की आलोचना सुनने को मिल सकती है. हर टिप्पणी का जवाब देना जरूरी नहीं है. यदि आपके काम में वास्तविक कमी है तो उसे सुधार लें और यदि आरोप निराधार है तो समय को अपना उत्तर बनने दें. नौकरी में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी सक्रियता और निर्णय क्षमता आपको अपनी जगह मजबूत करने में मदद करेगी. व्यापार में उधारी और लेन-देन को लेकर विशेष सतर्क रहें. किसी पुराने ग्राहक से भुगतान प्राप्त करने के लिए बातचीत हो सकती है. पैसा अटकने की स्थिति में भावनात्मक दबाव बनाने के बजाय लिखित रिकॉर्ड और तय प्रक्रिया का सहारा लें. कर्मचारियों या सहयोगियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता भी आज परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्य की निगरानी स्वयं करें. षष्ठ भाव आपको अपनी कमियों पर काम करने का अवसर भी देता है.

आज दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपनी कार्यशैली की समीक्षा करें. समय प्रबंधन, अधूरे काम और अनावश्यक व्यस्तताओं को व्यवस्थित करने से आगे के दिनों में दबाव कम होगा. किसी प्रतिद्वंद्वी की गतिविधि को देखकर बेचैनी हो सकती है, मगर उससे अपनी रणनीति बदलना उचित नहीं होगा. आपकी वास्तविक ताकत निरंतरता में है.

कार्यालय की राजनीति से दूरी रखते हुए परिणाम पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. धन के मामले में छोटे-छोटे खर्च मिलकर बजट बिगाड़ सकते हैं. विशेष रूप से ऐसी वस्तुओं पर खर्च न करें जिनकी तत्काल आवश्यकता नहीं है. किसी के कर्ज की गारंटी बनने से भी फिलहाल बचना समझदारी होगी. पेट, मांसपेशियों या थकान से जुड़ी छोटी परेशानी हो तो उसे लगातार टालते न रहें. पर्याप्त पानी और नियमित भोजन पर ध्यान दें.

उपाय: सुबह अपने कार्यस्थल पर कुछ मिनट अनावश्यक वस्तुओं को व्यवस्थित करने में लगाएं. किसी सेवा कार्य में शारीरिक श्रम से सहयोग करें.

शुभ रंग: नारंगी.

