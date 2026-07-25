Singh Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: मानसिक थकान को नजरअंदाज न करें, पढ़ें सिंह राशि का दैनिक राशिफल

Leo Horoscope Today 25 July 2026, Singh Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. चतुर्थ भाव घर-परिवार, माता, सुख-सुविधाएं, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है. इस गोचर का प्रभाव आपके निजी जीवन पर अधिक दिखाई देगा. आज बाहरी उपलब्धियों की अपेक्षा घरेलू मामलों को व्यवस्थित करने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने पर आपका ध्यान रहेगा.

परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है. कार्यक्षेत्र में दिन सामान्य गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय बाद में असुविधा का कारण बन सकता है. यदि किसी नई जिम्मेदारी को लेकर असमंजस है तो पहले उसके सभी पहलुओं को समझ लें. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्पष्ट संवाद बनाए रखना चाहिए. व्यापार से जुड़े लोगों को कार्यालय या प्रतिष्ठान में कुछ बदलाव करने का विचार आ सकता है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकता है.

भूमि, भवन, निर्माण या इंटीरियर से जुड़े कार्यों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में घर की आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकता है. वाहन की मरम्मत, घरेलू उपकरण या संपत्ति से संबंधित किसी कार्य पर धन व्यय होने की संभावना है. हालांकि, यह खर्च भविष्य की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाएगा. यदि आप किसी संपत्ति की खरीद-बिक्री की योजना बना रहे हैं तो दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच अवश्य करें.

परिवार में माता या किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. उनकी सलाह किसी पुराने पारिवारिक विषय को सुलझाने में मदद कर सकती है. दांपत्य जीवन में एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. परिवार के साथ भोजन या किसी छोटे आयोजन का आनंद लेने का अवसर भी बन सकता है. पुराने मित्र से हुई मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी.

स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक थकान को नजरअंदाज न करें. लगातार काम के बीच थोड़ा विश्राम लेना आवश्यक रहेगा. पर्याप्त नींद और पौष्टिक भोजन आपको बेहतर ऊर्जा प्रदान करेगा. घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाए रखने से मन भी संतुलित रहेगा.

उपाय: सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित कर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. माता या किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें.

शुभ रंग: सुनहरा पीला

