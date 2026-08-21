Singh Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: आज सोच-समझकर करें खर्च, पढ़ें सिंह राशि का राशिफल

Leo Horoscope Today 21 August 2026, Singh Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे घरेलू वातावरण, मानसिक स्थिरता और निजी जीवन प्रमुख विषय बनेंगे. दिन की शुरुआत में मन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है और छोटी-छोटी बातें भी आपको भीतर से प्रभावित कर सकती हैं. घर से जुड़ी किसी व्यवस्था, मरम्मत या बदलाव की आवश्यकता महसूस हो सकती है, लेकिन निर्णय लेते समय जल्दबाजी करने से बचें.

परिवार के भीतर किसी पुराने मुद्दे को लेकर चर्चा फिर से उठ सकती है. ऐसे में अपनी बात रखने का तरीका बहुत मायने रखेगा. यदि आप शांत और संतुलित रहेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है, अन्यथा अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है.

कार्यक्षेत्र में मन कम लगेगा और बार-बार ध्यान भटक सकता है, इसलिए जरूरी कार्यों को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में आज सोच-समझकर ही खर्च करें. घर से संबंधित खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है. किसी प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा निर्णय लेने का विचार बन सकता है, लेकिन पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ना उचित रहेगा.

स्वास्थ्य के संदर्भ में मानसिक थकान और बेचैनी अधिक महसूस हो सकती है. नींद पूरी न होने या मन में चल रही चिंताओं का असर शरीर पर दिख सकता है. स्वयं को शांत रखने के लिए कुछ समय अकेले बिताना लाभकारी रहेगा.

उपाय: चावल में थोड़ा दूध मिलाकर किसी जरूरतमंद को दान करें. शाम के समय चंद्रमा को कच्चा दूध अर्पित करें.

शुभ रंग: सफेद.