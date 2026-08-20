विज्ञापन
विशेष लिंक

Singh Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: आज बढ़ सकते हैं घर से जुड़े खर्च, पढ़ें सिंह राशि का राशिफल

Leo Horoscope Today 20 August 2026, Singh Rashifal: घर के वातावरण में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है. किसी सदस्य के साथ विचारों का टकराव संभव है, खासकर संपत्ति, व्यवस्था या जिम्मेदारियों को लेकर.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Singh Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: आज बढ़ सकते हैं घर से जुड़े खर्च, पढ़ें सिंह राशि का राशिफल
Leo Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: सिंह राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Leo Horoscope Today 20 August 2026, Singh Rashifal: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके चतुर्थ भाव में बने रहने से भीतर की असुरक्षा और घर-परिवार से जुड़ी चिंताओं को उभार सकता है. आज बाहरी उपलब्धियों से अधिक मन की शांति आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी. दिन की शुरुआत में सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद किसी घरेलू विषय पर ध्यान केंद्रित करना पड़ सकता है. 

कार्यस्थल पर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम रहेंगे, लेकिन मन का विचलन आपकी गति को धीमा कर सकता है. किसी निर्णय को लेकर दुविधा बनी रह सकती है, जिससे काम अधूरा छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. बेहतर होगा कि आप एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें. किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपको सही दिशा दिखा सकती है. 

घर के वातावरण में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है. किसी सदस्य के साथ विचारों का टकराव संभव है, खासकर संपत्ति, व्यवस्था या जिम्मेदारियों को लेकर. अपनी बात को कठोर तरीके से रखने से स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए संयम बनाए रखें.

आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन घर से जुड़े खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. किसी मरम्मत, सजावट या आवश्यक वस्तु पर धन खर्च करना पड़ सकता है. बजट को संतुलित रखने की कोशिश करें. 

स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव और नींद की कमी परेशानी दे सकती है. दिल और छाती से जुड़े संकेतों को नजरअंदाज न करें. खुद को आराम देने के लिए शांत वातावरण में समय बिताना लाभकारी रहेगा.

उपाय: रविवार को घर में गुड़ और गेहूं का दान करें. सूर्य देव को अर्घ्य देते समय लाल पुष्प अर्पित करें. घर के ईशान कोण को स्वच्छ रखें और वहां दीपक जलाएं.

शुभ रंग: केसरिया. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rashifal, Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com