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Leo Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: करियर में बढ़ेगी जिम्मेदारी, समझदारी से लें फैसले

Horoscope Today 17 August 2026, Singh Rashifal: आज सिंह राशि वालों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आ सकती हैं. आत्मविश्वास के साथ काम करें, लेकिन रिश्तों में कठोरता से बचें और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें.

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Leo Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: करियर में बढ़ेगी जिम्मेदारी, समझदारी से लें फैसले
सिंह राशि का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Leo Horoscope Today 17 August 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और संतुलन की परीक्षा लेने वाला रहेगा. दिन की शुरुआत में चंद्रमा का प्रभाव आपको अधिक विश्लेषणात्मक और सजग बनाएगा, जिससे आप हर कार्य को पूर्णता के साथ करने की कोशिश करेंगे. 

कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, जिसे आप गंभीरता से निभाने का प्रयास करेंगे. हालांकि, दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करते-करते आप खुद पर अतिरिक्त दबाव बना सकते हैं, जिससे थकान महसूस हो सकती है. दोपहर के बाद परिस्थितियों में हल्का परिवर्तन आएगा और आपका ध्यान रिश्तों तथा सामाजिक तालमेल की ओर जाएगा. इस समय आपको अपने शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करना होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की कठोरता संबंधों में दूरी बढ़ा सकती है. यदि आप किसी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, तो सामने वाला विरोध कर सकता है. बेहतर रहेगा कि आप संवाद में लचीलापन रखें. 

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी साझेदारी या समझौते में स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा. कोई भी दस्तावेज या कागज बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. 

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको कमर या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है, इसलिए अधिक शारीरिक परिश्रम से बचना उचित रहेगा. हर स्थिति को नियंत्रित करना संभव नहीं होता. कुछ मामलों में परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना ही समझदारी होती है. अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना आपके लिए लाभदायक रहेगा. किसी पर अपनी बात थोपने से बचें. अधूरे तथ्यों के आधार पर निर्णय न लें.

उपाय: सुबह तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को गुड़ और गेहूं का दान करें.

शुभ रंग: सुनहरा.


 

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