विज्ञापन
विशेष लिंक

Singh Aaj Ka Rashifal 14 August 2026: आज चंद्रमा आपकी राशि में ही करेंगे गोचर, पढ़ें कैसा जाएगा सिंह राशि वालों का दिन

Leo Horoscope Today 14 August 2026, Singh Rashifal: आर्थिक मामलों में आमदनी के नए रास्तों पर विचार बन सकता है. साथ ही अनावश्यक खर्च भी आकर्षित करेंगे.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Singh Aaj Ka Rashifal 14 August 2026: आज चंद्रमा आपकी राशि में ही करेंगे गोचर, पढ़ें कैसा जाएगा सिंह राशि वालों का दिन
Leo Aaj Ka Rashifal 14 August 2026: सिंह राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Leo Horoscope Today 14 August 2026, Singh Rashifal: आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए अपने व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता को सामने रखने वाला रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए मन में चल रही योजनाओं को अमल में लाने की इच्छा तेज होगी. आप अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने में सफल रहेंगे और किसी महत्वपूर्ण विषय पर स्वयं निर्णय लेने का साहस भी दिखाएंगे. हालांकि मूड में तेजी से बदलाव होने के कारण छोटी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने से बचना होगा. 

कार्यक्षेत्र में आपकी उपस्थिति प्रभाव छोड़ सकती है. जो लोग किसी प्रोजेक्ट, संस्था या टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें अपनी भूमिका स्पष्ट रखने का लाभ मिलेगा. वरिष्ठों के सामने अपनी उपलब्धियां रखने का अवसर मिल सकता है, लेकिन सामने वाले की बात पूरी सुने बिना प्रतिक्रिया देना नुकसानदायक हो सकता है. नौकरी बदलने या बड़ा निर्णय लेने का विचार है तो केवल उत्साह में कदम न उठाएं. 

आर्थिक मामलों में आमदनी के नए रास्तों पर विचार बन सकता है. साथ ही अनावश्यक खर्च भी आकर्षित करेंगे. विशेष रूप से ऐसी वस्तुओं पर धन खर्च करने से बचें जिनकी आवश्यकता तत्काल नहीं है. किसी बड़ी योजना के लिए धन सुरक्षित रखना आपके हित में रहेगा. निवेश में भावनात्मक निर्णय लेने के बजाय कागजी जानकारी और जोखिम को अच्छी तरह समझें. प्रतिस्पर्धा के मामले में स्थिति आपके पक्ष में रह सकती है. विरोध करने वाले लोगों की रणनीति समझने में आसानी होगी, लेकिन हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है. व्यक्तिगत जीवन में आपका आत्मविश्वास आकर्षण बढ़ाएगा, मगर अत्यधिक अपेक्षाएं संबंधों में खिंचाव ला सकती हैं. इस समय दूरस्थ स्थान, विदेश से जुड़े काम या पर्दे के पीछे चल रही किसी योजना पर भी ध्यान जा सकता है. खर्चों का कोई पुराना सिलसिला फिर सामने आने की संभावना है. 

नींद, मानसिक विश्राम को नजरअंदाज न करें. आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मचिंतन आपके लिए उपयोगी रहेगा. अपनी उपलब्धियों के साथ-साथ उन आदतों को भी पहचानें जिनमें सुधार की जरूरत है.

उपाय: सुबह तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें लाल पुष्प डालकर सूर्य को अर्पित करें.

शुभ रंग: सुनहरा पीला.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rashifal, Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com