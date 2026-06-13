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Leo horoscope 13 June 2026: वरिष्ठों की नजर में आएगा आपका शानदार प्रदर्शन, ज्ञान प्राप्ति में बढ़ेगी रुचि

Singh Rashifal: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन दोहरे लाभ का है. सुबह तक भाग्य का साथ मिलेगा और उसके बाद कर्म भाव का चंद्रमा करियर में बड़ी जिम्मेदारी व प्रतिष्ठा दिला सकता है.

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Leo horoscope 13 June 2026: वरिष्ठों की नजर में आएगा आपका शानदार प्रदर्शन, ज्ञान प्राप्ति में बढ़ेगी रुचि
सिंह राशि: कार्यक्षेत्र में चमकेगा प्रदर्शन

Leo Horoscope 13 June 2026 Singh Rashi: आज सुबह लगभग 9:30 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहने से आपके भीतर विस्तार, उत्साह और आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा दिखाई दे सकती है. दिन का प्रारंभिक भाग नए अनुभवों और ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुकूल रहेगा.

करियर और व्यापार

उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े कार्यों में प्रयासरत हैं तो सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं. 9:30 बजे के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका ध्यान उपलब्धियों और करियर की ओर अधिक केंद्रित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत पर वरिष्ठों की नजर जा सकती है. कोई जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं. व्यवसाय करने वाले जातकों को ग्राहकों या साझेदारों के साथ स्थिर संबंध बनाने पर ध्यान देना चाहिए.

परिवार और प्रेम

धार्मिक या दार्शनिक विषयों में रुचि बढ़ सकती है. प्रेम संबंधों में आपका आकर्षण प्रभावशाली रहेगा, लेकिन केवल अपनी बात मनवाने के बजाय दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी महत्व दें. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए.

स्वास्थ्य

शारीरिक ऊर्जा का स्तर बेहतर बना रहेगा. मीठे पेय पदार्थों की अधिकता से बचें और पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल ग्रहण करें.

उपायः बच्चों या विद्यार्थियों की सहायता करना शुभ माना जा सकता है. सूर्य देव की उपासना करें.

शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी और गहरा लाल.

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Leo Rashifal 13 June 2026, Faith, Astrology
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