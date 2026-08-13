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Leo Aaj Ka Rashifal 13 August 2026: आत्मविश्वास से मिलेगी सफलता, करियर में बढ़ेगा मान-सम्मान

Horoscope Today 13 August 2026, Singh Rashifal: आज आत्मविश्वास के साथ काम करने से सफलता मिलेगी, कार्यक्षेत्र में आपकी तारीफ हो सकती है और नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं.

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Leo Aaj Ka Rashifal 13 August 2026: आत्मविश्वास से मिलेगी सफलता, करियर में बढ़ेगा मान-सम्मान
Leo Aaj Ka Rashifal 13 August 2026 | Singh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Leo Horoscope Today 13 August 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित होकर आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा और व्यक्तित्व को प्रखर बना रहा है. दिन की शुरुआत से ही एक अलग प्रकार की सक्रियता महसूस होगी, जिससे आप अपने कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना चाहेंगे. यह समय खुद को प्रस्तुत करने का है, लेकिन अति-आत्मविश्वास से बचना भी उतना ही आवश्यक रहेगा. यदि हर निर्णय को केवल अपनी दृष्टि से देखेंगे, तो सहयोगियों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है. 

कार्यस्थल पर नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है, परंतु सभी को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होगी. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए हर पहलू पर विचार करना जरूरी है. आज आपके काम की सराहना हो सकती है, लेकिन आलोचना को भी खुले मन से स्वीकार करना सीखना होगा. 

आर्थिक दृष्टि से स्थिति सामान्य रहेगी, फिर भी दिखावे या प्रतिष्ठा के लिए अनावश्यक खर्च करने से बचना चाहिए. आज आप स्वयं को केंद्र में रखने की प्रवृत्ति के कारण दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर सकते हैं. इससे संबंधों में दूरी आने की संभावना है. किसी करीबी व्यक्ति की बात को हल्के में लेना भविष्य में खटास पैदा कर सकता है. बेहतर होगा कि आप संवाद में विनम्रता बनाए रखें और दूसरों को भी अपनी बात रखने का अवसर दें. 

स्वास्थ्य के मामले में हृदय क्षेत्र, रक्तचाप या थकान से जुड़ी छोटी समस्याएं उभर सकती हैं. अधिक तनाव या गुस्से से आपकी ऊर्जा असंतुलित हो सकती है. दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना और थोड़ी देर शांत वातावरण में समय बिताना आपके लिए लाभकारी रहेगा. आज वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करते समय लाल पुष्प अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को गुड़ और गेहूं का दान करें. दिन में कुछ समय ध्यान लगाकर मन को शांत करें.

शुभ रंग: सुनहरा. 
 

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