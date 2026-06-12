Leo horoscope 12 June 2026: भाग्य भाव का चंद्रमा अटकाए कार्यों में लाएगा बड़ी तेजी

Leo horoscope 12 June 2026 singh rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति आत्मविश्वास, सीखने की क्षमता और जीवन दृष्टि को विस्तार देने वाली मानी जाती है. आज परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं.

करियर और व्यापार

लंबे समय से अटके हुए कार्यों में गति आने के संकेत हैं. मन में नई योजनाएं आकार ले सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों से सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा. किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की संभावना बन सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्क और अवसर मिल सकते हैं, विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों या ऑनलाइन माध्यम से लाभ के संकेत हैं. आर्थिक पक्ष में सुधार दिखाई देगा. आय के नए स्रोत विकसित होने के संकेत हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी. किसी धार्मिक या मांगलिक चर्चा का वातावरण घर में बन सकता है. पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन आज विशेष रूप से उपयोगी रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और खुलापन बढ़ेगा. विवाहित जातकों के लिए संबंधों में सामंजस्य मजबूत रहेगा. उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को एकाग्रता का लाभ मिलेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ और लगातार काम की वजह से शाम को थोड़ी थकान महसूस हो सकती है. शरीर को पर्याप्त आराम दें.

उपाय: प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें और 7 बार परिक्रमा करते हुए ॐ सूर्याय नमः मंत्र का जप करें. दिन में किसी जरूरतमंद को पीले फल दान करें.

शुभ रंग: सुनहरा और पीला.