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Leo Aaj Ka Rashifal 12 July 2026: जीवनसाथी के साथ संबंध होंगे मजबूत, सोच-समझकर करें निवेश, पढ़ें सिंह राशि का राशिफल

Leo Horoscope Today 12 July 2026, Singh Rashifal: जीवनसाथी के साथ बातचीत से संबंध मजबूत होंगे और आपसी समझ बढ़ेगी. आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा, हालांकि बड़े खर्चों को टालना बेहतर होगा. निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना आवश्यक रहेगा.

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Leo Aaj Ka Rashifal 12 July 2026: जीवनसाथी के साथ संबंध होंगे मजबूत, सोच-समझकर करें निवेश, पढ़ें सिंह राशि का राशिफल
Leo Aaj Ka Rashifal 12 July 2026 | Singh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Leo Horoscope Today 12 July 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में रहकर आपके दशम भाव को सक्रिय करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत करियर, जिम्मेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों को मजबूत करने वाली रहेगी, जबकि शाम के बाद विचारों में तेजी और संचार कौशल में सुधार दिखाई देगा. 

सुबह का समय कार्यक्षेत्र में स्थिरता और प्रदर्शन सुधारने के लिए उपयुक्त रहेगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपकी भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत और कार्यशैली से प्रभावित होंगे. किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का दायित्व मिल सकता है, जिसे आप कुशलता से संभाल लेंगे. व्यापारियों के लिए पुराने सौदों से लाभ मिलने की संभावना है. नए संपर्क बनने से भविष्य में विस्तार के अवसर खुलेंगे. 

आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा, हालांकि बड़े खर्चों को टालना बेहतर होगा. निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना आवश्यक रहेगा. पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालने का प्रयास करें. 

जीवनसाथी के साथ बातचीत से संबंध मजबूत होंगे और आपसी समझ बढ़ेगी. संतान से जुड़ी कोई उपलब्धि मन को प्रसन्न कर सकती है. शाम के बाद सामाजिक दायरा बढ़ सकता है और मित्रों के साथ मेल-जोल का अवसर मिलेगा. किसी पुराने परिचित से मुलाकात मन को खुशी दे सकती है. 

स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा. आंखों या पीठ पर तनाव से बचें. हल्का व्यायाम और ध्यान मानसिक ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होगा. नींद पूरी करना भी आवश्यक रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. शाम के बाद नई जानकारी सीखने की क्षमता बढ़ेगी.

उपाय: भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को गुड़ और गेहूं दान करें.
शुभ रंग: सुनहरा

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