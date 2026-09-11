Leo Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: आत्मविश्वास और अहंकार के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी, कठोर भाषा से बचें

Leo Horoscope Today 11 August 2026, Sinh Rashi ka Rashifal: आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि में प्रथम भाव में रहेंगे और इसके बाद द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे. दिन का आरंभ आत्मविश्वास, व्यक्तिगत निर्णय और अपनी प्राथमिकताओं को लेकर सक्रियता के साथ होगा. आप किसी काम को दूसरों के भरोसे छोड़ने के बजाय स्वयं संभालना पसंद करेंगे.

नेतृत्व करने की क्षमता उभरेगी और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति पर आपका प्रभाव भी पड़ सकता है. हालांकि आज आत्मविश्वास और अहंकार के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है. कोई आपकी योजना पर सवाल उठाए तो उसे अपनी क्षमता पर हमला न समझें. वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह को तुरंत खारिज करना नुकसानदायक हो सकता है. खासकर कार्यस्थल पर कठोर भाषा से बचें, क्योंकि आपकी बात सामान्य से अधिक प्रभावशाली रहेगी. व्यापार में स्वयं ग्राहक से बातचीत करना लाभ दे सकता है. कोई पुराना संपर्क दोबारा सक्रिय हो सकता है. नई योजना शुरू करने की इच्छा होगी, लेकिन पहले उसकी व्यवहारिकता पर विचार करें. केवल उत्साह के कारण बड़ा निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा. नौकरी में अपनी उपलब्धियां सामने रखने का अवसर मिल सकता है; अपनी बात आंकड़ों और परिणामों के साथ रखें.

दोपहर तक शरीर में ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन लगातार व्यस्त रहने से शाम तक थकान बढ़ सकती है. भोजन छोड़कर काम करने की गलती न करें. तेज गति से काम करने के चक्कर में छोटी शारीरिक असुविधा को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा.

शाम 7:10 बजे के बाद चंद्रमा द्वितीय भाव में पहुंचेंगे. इसके साथ धन, बचत और वाणी से जुड़े मामले महत्वपूर्ण हो जाएंगे. किसी भुगतान की योजना बन सकती है या आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने की जरूरत महसूस होगी. खर्च करने से पहले यह देखें कि वह आवश्यकता है या केवल सुविधा. परिवार में आर्थिक विषय पर आपकी राय महत्वपूर्ण हो सकती है. किसी सदस्य से पैसों को लेकर मतभेद हो तो अपनी बात मनवाने के बजाय समाधान तलाशें. शाम के बाद बोले गए कठोर शब्द लंबे समय तक याद रखे जा सकते हैं, इसलिए विशेष रूप से वाणी पर संयम रखें. निवेश में जल्दबाजी न करें. किसी परिचित के दबाव में आकर पैसा लगाने के बजाय कागजात और जोखिम की जांच करें. रात में भोजन हल्का रखें और पर्याप्त आराम लें.



उपाय: सूर्योदय पर सूर्य को लाल पुष्प मिश्रित जल अर्पित कर ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः का 11 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को गुड़ और गेहूं का दान करें.

शुभ रंग: सुनहरा और नारंगी.

