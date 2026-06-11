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Leo Horoscope 11 June 2026: कानूनी और प्रशासनिक कार्यों में आएगी तेजी, मसालेदार भोजन से रखें परहेज

Singh Rashifal: सिंह राशि वालों के लिए आज का गोचर उत्साह और नए अवसरों का संचार करेगा. व्यवसाय के विस्तार की योजनाएं सफल होंगी और बड़े-बुजुर्गों के आशीर्वाद से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

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Leo Horoscope 11 June 2026: कानूनी और प्रशासनिक कार्यों में आएगी तेजी, मसालेदार भोजन से रखें परहेज
सिंह आज का राशिफल 11 जून 2026: भाग्य और कर्म के संतुलन से मिलेगी प्रगति, दूरस्थ व्यापार से होगा लाभ

Leo horoscope 11 June 2026 singh rashi: आज चंद्रमा प्रातः 8 बजकर 17 मिनट तक मीन राशि में रहेंगे. इसके बाद मेष राशि में गोचर करेंगे. यह परिवर्तन सिंह राशि के लिए उत्साह, प्रगति और नए अवसरों का संकेत दे रहा है.

करियर और व्यापार

दिन के आरंभ में आर्थिक और व्यावहारिक विषयों पर ध्यान केंद्रित रहेगा, जबकि बाद में भाग्य और कर्म के बीच बेहतर संतुलन बनने से कई कार्य गति पकड़ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण परियोजना में अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर मिल सकता है. व्यवसाय से जुड़े जातकों को दूरस्थ क्षेत्रों या नए बाजारों से लाभ मिलने के संकेत हैं. किसी कानूनी या प्रशासनिक कार्य में प्रगति संभव है. आर्थिक मामलों में स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी.

परिवार और प्रेम

परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता का वातावरण बन सकता है. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आत्मविश्वास बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. साथी के साथ यात्रा या किसी नई योजना पर चर्चा हो सकती है. वैवाहिक जीवन में पारस्परिक सम्मान बढ़ेगा. विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभदायक अवसर मिल सकते हैं. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर मन आकर्षित होगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है, लेकिन अत्यधिक मसालेदार भोजन से परहेज करना उचित रहेगा. नियमित दिनचर्या बनाए रखने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी.

उपाय: सुबह सूर्य उदय के समय तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल अर्पित करें. दिन में कम से कम एक बार बिना किसी अपेक्षा के किसी व्यक्ति की सहायता करें.

शुभ रंग: सुनहरा पीला.

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