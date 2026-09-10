Leo Aaj Ka Rashifal 10 September 2026: आत्मविश्वास के साथ रखें संयम, जल्दबाजी से बिगड़ सकता है काम

Leo Horoscope Today 10 September 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि में ही प्रथम भाव से गोचर करेंगे. इसलिए आज का केंद्र दूसरे लोगों से ज्यादा आपका अपना व्यक्तित्व, निर्णय और प्राथमिकताएं रहेंगी. आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस हो सकती है और किसी काम को अपने तरीके से करने की इच्छा प्रबल रहेगी. जो बात लंबे समय से टल रही थी, उसमें पहल करने का साहस जुटेगा.

आपकी उपस्थिति कार्यस्थल पर प्रभावशाली रहेगी. किसी बैठक में अपनी योजना रखने या जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिल सकता है. हालांकि अपनी क्षमता पर भरोसा अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की राय को तुरंत खारिज करना नुकसान दे सकता है. वरिष्ठ व्यक्ति से मतभेद हो तो आवाज ऊंची करने के बजाय तथ्यों के साथ अपनी बात रखें. व्यापार में कोई नया प्रयोग करने का मन बनेगा. ग्राहक को आकर्षित करने के लिए नई प्रस्तुति या प्रचार रणनीति उपयोगी हो सकती है. फिर भी केवल उत्साह में बड़ा निवेश करने से बचें. किसी योजना को शुरू करने से पहले लागत, समय और अपेक्षित परिणाम का छोटा-सा आकलन जरूर करें.

आज आपकी सबसे बड़ी चुनौती अधीरता हो सकती है. काम तुरंत पूरा न होने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. किसी कर्मचारी, सहयोगी या परिवार के सदस्य से इसी कारण कठोर व्यवहार न करें. आपका एक तीखा वाक्य ऐसी स्थिति बना सकता है जिसे बाद में संभालना मुश्किल हो. व्यक्तिगत संबंधों में अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट रखना ठीक रहेगा, लेकिन सामने वाले पर अपनी इच्छा थोपना उचित नहीं. यदि किसी करीबी से मतभेद है तो उसे दूसरों के सामने चर्चा का विषय न बनाएं.

आज निजी बातों को गोपनीय रखना आपके हित में रहेगा. आर्थिक दृष्टि से कोई जरूरी खरीदारी हो सकती है. प्रतिष्ठा दिखाने या दूसरों की बराबरी करने के लिए खर्च बढ़ाने से बचें. आपके लिए आज बचत का छोटा कदम भी भविष्य में उपयोगी साबित हो सकता है. स्वास्थ्य में ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन अति-उत्साह के कारण शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें. भोजन समय पर लें और पर्याप्त पानी पीएं. सिरदर्द या थकान महसूस हो तो आराम को नजरअंदाज न करें.

उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य को जल देकर ॐ आदित्याय नमः का 21 बार जाप करें. दिन में किसी भी निर्णय पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कम-से-कम 10 मिनट का अंतर रखें.

शुभ रंग: नारंगी और सुनहरा.

