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Singh Aaj Ka Rashifal 1O July 2026: अपनी योग्यता साबित करने का मिलेगा मौका, जानें आज कैसा जाएगा आपका दिन

Leo Horoscope Today 10 July 2026, Singh Rashifal: सिंह राशि के जातकों के लिए निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचना आज लाभकारी रहेगा. पढ़ें अपना दैनिक राशिफल-

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Singh Aaj Ka Rashifal 1O July 2026: अपनी योग्यता साबित करने का मिलेगा मौका, जानें आज कैसा जाएगा आपका दिन
Leo Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: सिंह राशि का राशिफल
(P.C- NDTV)

Leo Horoscope Today 9 July 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज का दिन सिंह राशि के लिए ऊर्जा और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने वाला रहेगा. सुबह से शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहने के कारण आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और नेतृत्व गुणों में वृद्धि होगी. इस अवधि में आप कार्यस्थल पर तेजी से निर्णय लेकर कई अधूरे काम पूरे करने में सफल रह सकते हैं. आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपके सुझावों को गंभीरता से लेंगे. 

नौकरीपेशा जातकों को अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिलेगा, विशेषकर उन परिस्थितियों में जहां तुरंत निर्णय लेना आवश्यक होगा. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए संपर्क बन सकते हैं और छोटे कार्यों से लाभ मिलने की संभावना रहेगी. शाम के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे ध्यान स्थिरता, वित्तीय सुरक्षा और पारिवारिक मामलों की ओर केंद्रित होगा. इस समय कोई महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय सामने आ सकता है. आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. किसी पुरानी देनदारी या अटके हुए धन की प्राप्ति से राहत मिल सकती है. निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचना आपके लिए लाभकारी रहेगा. 

पारिवारिक जीवन में शाम के बाद अधिक शांति और सामंजस्य देखने को मिलेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकती है. माता-पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनका मार्गदर्शन उपयोगी सिद्ध होगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक स्थिरता बढ़ेगी, जिससे रिश्तों में विश्वास और गहराई आएगी. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी के साथ समय बिताना मानसिक शांति प्रदान करेगा. 

विद्यार्थियों के लिए दिन का पहला भाग नए विषयों को समझने और पढ़ाई में तेजी लाने के लिए अनुकूल रहेगा, जबकि शाम के बाद अभ्यास और पुनरावृत्ति से बेहतर परिणाम मिलेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक कार्यभार के कारण थकान महसूस हो सकती है. धैर्य और संयम इस दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे.

उपायः सूर्य को जल अर्पित कर ॐ सूर्याय नमः मंत्र का जप करें. हनुमान मंदिर में लाल झंडा या लाल पुष्प अर्पित करें.

शुभ रंग: गोल्डन. 
 

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