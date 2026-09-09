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Leo Aaj Ka Rashifal 09 September 2026: अनावश्यक खर्च पर रखना होगा नियंत्रण, काम को लेकर बदल सकता है दृष्टिकोण

Leo Horoscope Today 09 August 2026, Sinh Rashifal: दिन का आरंभ कुछ धीमी गति के साथ हो सकता है. अनावश्यक खर्च पर विशेष नियंत्रण रखना होगा. दोपहर बाद चंद्रमा आपकी राशि से प्रथम भाव में आ जाएंगे. इसके बाद आत्मविश्वास और अपनी बात रखने की इच्छा बढ़ेगी. आज आपको दूसरों की अपेक्षाओं से अधिक अपनी मानसिक जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए.

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Leo Aaj Ka Rashifal 09 September 2026: अनावश्यक खर्च पर रखना होगा नियंत्रण, काम को लेकर बदल सकता है दृष्टिकोण
Leo Aaj Ka Rashifal 09 August 2026 | Sinh Horoscope Today
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Leo Horoscope Today 09 August 2026, Sinh Rashi ka Rashifal: आज दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेंगे. दिन का आरंभ कुछ धीमी गति के साथ हो सकता है. मन किसी पुराने विषय, खर्च या ऐसी जिम्मेदारी में उलझा रह सकता है जिसे आप टालना चाहते थे. अकेले में सोचने का समय मिलेगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा चिंतन आपको मानसिक रूप से थका सकता है. आज हर बात का उत्तर तुरंत खोजने की कोशिश न करें.

अनावश्यक खर्च पर विशेष नियंत्रण रखना होगा. किसी सुविधा, यात्रा या अचानक सामने आई जरूरत के कारण बजट बिगड़ सकता है. ऑनलाइन भुगतान, कागजात और बैंकिंग संबंधी काम करते समय दो बार जांच करें. यदि किसी को धन उधार देने का विचार है तो वापसी की स्पष्टता के बिना निर्णय न लें. विदेश, दूर स्थान या पर्दे के पीछे चल रहे किसी काम से जुड़ी सूचना भी मिल सकती है, लेकिन उसकी पुष्टि किए बिना भरोसा करना उचित नहीं होगा.

दोपहर बाद चंद्रमा आपकी राशि से प्रथम भाव में आ जाएंगे. इसके बाद आत्मविश्वास और अपनी बात रखने की इच्छा बढ़ेगी. जो काम सुबह बोझिल लग रहा था, उसे लेकर शाम तक दृष्टिकोण बदल सकता है. अपनी प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्टता आएगी और व्यक्तिगत योजना पर ध्यान देना आसान होगा. किसी मुलाकात में आपका व्यक्तित्व प्रभाव छोड़ सकता है. हालांकि बढ़ा हुआ आत्मविश्वास कहीं-कहीं अधीरता का रूप ले सकता है. किसी वरिष्ठ, अधिकारी या अनुभवी व्यक्ति को बीच में रोककर अपनी बात रखने से बचें.

व्यापार में अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश के बजाय बातचीत के लिए जगह छोड़ें. नए प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी वास्तविक उपयोगिता पर विचार करें. व्यक्तिगत जीवन में आज आपको दूसरों की अपेक्षाओं से अधिक अपनी मानसिक जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए. किसी करीबी व्यक्ति की नाराजगी को तुरंत दूर करने की कोशिश करने के बजाय यह समझें कि मतभेद की असली वजह क्या है. हर संबंध में अपनी जिम्मेदारी तय करना जरूरी है; दूसरे की समस्या का पूरा भार अपने ऊपर लेना उचित नहीं. स्वास्थ्य में नींद का असंतुलन, आंखों की थकान या शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है. दिन में थोड़ी देर खुली हवा में चलना उपयोगी रहेगा. शाम के समय भारी भोजन और देर रात तक जागने से बचें.


उपाय: प्रातः सूर्य को जल अर्पित करके ॐ घृणि सूर्याय नमः का 11 बार जाप करें. किसी मंदिर में गेहूं या गुड़ का दान करें.
शुभ रंग: तांबई और सुनहरा.

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