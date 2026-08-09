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Leo Aaj Ka Rashifal 09 August 2026: आज आप अपने भविष्य को लेकर नए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, पढ़ें सिहं राशि का राशिफल

Leo Horoscope Today 09 August 2026, Singh Rashifal: सिंह राशि के जातकों के लिये नये प्रोजेक्ट या योजना सामने आने की सम्भावना, पढ़ें आज का दैनिक राशिफल

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Leo Aaj Ka Rashifal 09 August 2026: आज आप अपने भविष्य को लेकर नए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, पढ़ें सिहं राशि का राशिफल
Leo Aaj Ka Rashifal 09 August 2026 | Singh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Leo Horoscope Today 09 August 2026, Singh  Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए सामाजिक दायरे और नए संपर्कों के माध्यम से अवसर लेकर आ सकता है. चंद्रमा का प्रभाव आपके नेटवर्क और मित्र मंडली को सक्रिय कर रहा है, जिससे आप लोगों के बीच अधिक समय बिताने की इच्छा रखेंगे.हालांकि, हर किसी पर तुरंत भरोसा करना उचित नहीं होगा. कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्कता बनाए रखें. 

कार्यक्षेत्र में सहयोग की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. यदि आप किसी टीम का हिस्सा हैं, तो आज आपको दूसरों के विचारों को समझने और उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता पड़ेगी. अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन दूसरों को नजरअंदाज करने से दूरी बढ़ सकती है.कोई नया प्रोजेक्ट या योजना सामने आ सकती है, जिसमें आपकी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा होगी.

आज आप अपने भविष्य को लेकर कुछ नए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं. हालांकि, इन लक्ष्यों को लेकर अत्यधिक उत्साह में आकर जल्दबाजी न करें. पहले हर पहलू का विश्लेषण करें, फिर आगे बढ़ें.

निजी जीवन में मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. लेकिन किसी पुरानी बात को लेकर मतभेद उभर सकते हैं, जिन्हें समझदारी से सुलझाना आवश्यक होगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन अनियमित दिनचर्या थकान का कारण बन सकती है. देर रात तक जागने से बचें और शरीर को पर्याप्त आराम दें. दूसरों की बातों में आकर अपने निर्णय न बदलें और गोपनीय जानकारी साझा करने से बचें.

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें. जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ या गेहूं का दान करें. किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें.

शुभ रंग: सुनहरा या नारंगी. 
 

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