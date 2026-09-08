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Leo Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: खर्चों पर रखनी होगी नजर, छोटे खर्चे भी बिगाड़ सकते हैं बजट

Leo Horoscope Today 08 August 2026, Sinh Rashifal: आज हर काम को सामने लाकर करने के बजाय कुछ जिम्मेदारियां शांत तरीके से पूरी करना अधिक उपयोगी रहेगा. खर्चों पर विशेष नजर रखें. छोटे भुगतान मिलकर बड़ा खर्च बना सकते हैं. कामकाज में पर्दे के पीछे तैयारी करने का दिन है. व्यवसाय करने वालों को पुराने ग्राहकों या अधूरे सौदों से जुड़ी जानकारी दोबारा देखनी चाहिए.

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Leo Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: खर्चों पर रखनी होगी नजर, छोटे खर्चे भी बिगाड़ सकते हैं बजट
Leo Aaj Ka Rashifal 08 August 2026 | Sinh Horoscope Today
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Leo Horoscope Today 08 August 2026, Sinh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि से बारहवें भाव में रहेंगे. यह स्थिति बाहरी उपलब्धियों की बजाय पर्दे के पीछे चल रहे काम, खर्च, विश्राम और मानसिक बोझ को समझने का संकेत देती है. आज हर काम को सामने लाकर करने के बजाय कुछ जिम्मेदारियां शांत तरीके से पूरी करना अधिक उपयोगी रहेगा. सुबह से ही किसी पुराने विषय को लेकर मन में विचार चलते रह सकते हैं. कोई ऐसी बात जिसे आप भूल चुके थे, अचानक याद आ सकती है. इसका अर्थ यह नहीं कि उस मामले पर तुरंत कार्रवाई की जाए. पुराने अनुभवों को वर्तमान परिस्थितियों से अलग रखकर देखना जरूरी होगा. भावनात्मक प्रतिक्रिया आपके लिए अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती है.

खर्चों पर विशेष नजर रखें. घर, यात्रा, ऑनलाइन खरीदारी अथवा किसी निजी सुविधा पर अचानक राशि निकल सकती है. छोटे भुगतान मिलकर बड़ा खर्च बना सकते हैं, इसलिए आज खर्च लिखकर चलना लाभदायक रहेगा. किसी दूसरे व्यक्ति की आर्थिक परेशानी देखकर तुरंत सहायता का निर्णय न लें.

कामकाज में पर्दे के पीछे तैयारी करने का दिन है. यदि कोई महत्वपूर्ण प्रस्तुति, प्रस्ताव या योजना तैयार करनी है तो उसे सार्वजनिक करने से पहले दोबारा जांचें. आपके काम में कोई छोटी कमी बाद में ज्यादा समय ले सकती है. नौकरी में अनावश्यक कार्यालयी राजनीति से दूरी रखना बेहतर रहेगा. व्यवसाय करने वालों को पुराने ग्राहकों या अधूरे सौदों से जुड़ी जानकारी दोबारा देखनी चाहिए. जो बात केवल मौखिक रूप से तय हुई है, उसे लिखित रूप में सुरक्षित करना समझदारी होगी. जल्द लाभ के आकर्षण में किसी नए खर्च या निवेश को मंजूरी न दें.

दोपहर के बाद एकांत या शांत वातावरण की आवश्यकता बढ़ सकती है. इसे कमजोरी न समझें. कुछ समय अकेले बिताने से विचारों को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी. लगातार लोगों के संपर्क में रहने से मानसिक थकान बढ़ सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद की गुणवत्ता और आराम पर ध्यान दें. देर रात तक काम करने की आदत आज अधिक थकान दे सकती है. यदि शरीर सुस्ती का संकेत दे तो कैफीन बढ़ाने के बजाय आराम और पानी को प्राथमिकता दें.


उपाय: प्रातः सूर्य को जल अर्पित करते समय ॐ आदित्याय नमः का 11 बार जाप करें. शाम को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं.
शुभ रंग: गहरा नारंगी.

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