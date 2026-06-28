Aquarius Horoscope 28 June 2026: ग्यारहवें भाव का चंद्रमा कराएगा जबरदस्त धन लाभ और इच्छाओं की होगी पूर्ति

Aquarius horoscope 28 June 2026 kumbh rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर कुंभ राशि के लिए लाभ, मित्रता, सामाजिक नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है. यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और लंबे समय से अटके हुए कामों में प्रगति देखने को मिल सकती है. मित्रों और सहयोगियों का सहयोग मिलने से कठिन परिस्थितियां आसान बनेंगी.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर टीमवर्क मजबूत रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा और आपके सुझावों को महत्व दिया जा सकता है. किसी नए प्रोजेक्ट में भागीदारी बढ़ सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों का रवैया सहयोगात्मक रहेगा. व्यापार करने वालों के लिए यह समय नेटवर्किंग और विस्तार के लिए अनुकूल है. किसी पुराने संपर्क से लाभदायक अवसर प्राप्त हो सकता है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ेगी. किसी समारोह या शुभ कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में समझ और विश्वास मजबूत होगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से संबंधों में मधुरता आएगी. मित्रों के साथ मेलजोल मन को प्रसन्न करेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार होने की संभावना है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. किसी निवेश या योजना से लाभ मिलने की संभावना है. रुका हुआ धन वापस मिलने से राहत महसूस होगी. हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं, विशेषकर सामाजिक गतिविधियों पर, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. वित्तीय योजना को व्यवस्थित रखना लाभदायक रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

उपायः पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें. हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.

शुभ रंगः आसमानी नीला.