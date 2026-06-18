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Aquarius Horoscope 22 June 2026: सप्तम चंद्रमा दिलाएगा साझेदारी के व्यापार में अपार लाभ और वैवाहिक सुख

Kumbh Rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन साझेदारी के कामों में बड़ी सफलता का है. सातवें भाव का चंद्रमा आपके व्यापारिक समझौतों को मजबूत करेगा और सहकर्मियों से पूरा सहयोग दिलाएगा.

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Aquarius Horoscope 22 June 2026: सप्तम चंद्रमा दिलाएगा साझेदारी के व्यापार में अपार लाभ और वैवाहिक सुख
कुंभ राशि: घर के मुख्य द्वार पर चंदन के पानी का छिड़काव करने से आएगी सुख समृद्धि

Aquarius horoscope 22 June 2026 kumbh rashi: आज का दिन कुंभ राशि के लिए संबंधों, साझेदारी और व्यवहारिक समझ को मजबूत करने वाला दिन रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में आपके सप्तम भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों प्रकार के रिश्तों पर ध्यान बढ़ेगा. सुबह का समय किसी महत्वपूर्ण चर्चा या समझौते के लिए उपयुक्त हो सकता है. सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से समझना आज लाभकारी रहेगा.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों के लिए टीमवर्क और सहयोग से सफलता मिलने के संकेत हैं. किसी सहकर्मी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और संयुक्त प्रयासों से परिणाम अच्छे आएंगे. व्यवसाय से जुड़े जातकों को साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता होगी, वरना छोटी गलतफहमी समस्या पैदा कर सकती है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. जीवनसाथी के साथ विचारों की स्पष्टता संबंधों को मजबूत बनाएगी. प्रेम जीवन में चल रहे पुराने विवाद आपसी बातचीत के जरिए पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन धन के लेनदेन में सावधानी जरूरी है. किसी पुराने समझौते या रुके हुए भुगतान से राहत मिलने की संभावना बन रही है. खर्चों पर नियंत्रण रखने से स्थिति संतुलित रहेगी.

उपायः आज आज सुबह पानी में सफेद चंदन मिलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को दही या सफेद मिठाई दान करें.

शुभ रंगः आसमानी फिरोज़ी.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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