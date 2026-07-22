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Aquarius Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: संतान पक्ष से मिलेगी सुखद खबर, प्रेम जीवन में बढ़ेगा विश्वास

Kumbh Rashi Ka Rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए आज नवम भाव का चंद्रमा नई उपलब्धियों, कलात्मक सोच और उच्च शिक्षा को लेकर आया है. आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: संतान पक्ष से मिलेगी सुखद खबर, प्रेम जीवन में बढ़ेगा विश्वास
कुंभ राशि: पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित करने और दान-पुण्य करने से मानसिक सुकून बना रहेगा

Aquarius Horoscope Today 22 July 2026, Kumbh Rashi Ka Rashifal: कुंभ राशि के लिए तुला राशि में चंद्रमा का गोचर नवम भाव में रहेगा. नवम भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं, गुरु और जीवन की उच्च सोच से संबंधित होने से आपके विचारों का विस्तार होगा और नई चीजों को सीखने की इच्छा बढ़ेगी. भाग्य का साथ पाने के लिए अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखना जरूरी रहेगा. सामान्य जीवन में सकारात्मक बदलावों की संभावना रहेगी. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है. नई जगहों पर जाने या नए लोगों से जुड़ने से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी. मन में आध्यात्मिक और रचनात्मक विचारों का प्रभाव बढ़ सकता है. संतान पक्ष में समझदारी से निर्णय लेने का समय है. बच्चों की रुचियों और क्षमताओं को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करें. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर परिवार में उत्साह ला सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, शोध या किसी विशेष विषय में रुचि बढ़ सकती है. जो छात्र विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, उनके प्रयासों को गति मिल सकती है.

करियर और व्यापार

व्यापार में दूर स्थानों से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं. नए संपर्क व्यापार को विस्तार देने में सहायक होंगे. नौकरी में सीखने और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, विशेषकर उन लोगों को जो नई जिम्मेदारियां स्वीकार करने के लिए तैयार हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में विचारों का आदान-प्रदान बढ़ेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. बड़ों का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी रहेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ किसी यात्रा या भविष्य की योजना पर चर्चा हो सकती है. रिश्ते में विश्वास और सम्मान का भाव मजबूत होगा.

स्वास्थ्य और धन

धन की स्थिति में सुधार और आय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास लाभ दे सकते हैं. यात्रा या शिक्षा से जुड़े खर्च संभव हैं, इसलिए आर्थिक योजना बनाकर चलना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से लंबी यात्राओं में सावधानी रखें और आराम को महत्व दें.

उपाय पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें, जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता करें और गुरुजनों का सम्मान करें.

शुभ रंग पीला और नीला.

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