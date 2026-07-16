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Aquarius Horoscope 16 July 2026: सुबह भावनात्मक सोच और शाम को ऊर्जा व नेतृत्व क्षमता में होगी बढ़ोतरी

Kumbh Rashifal: कुंभ राशि के लिए आज चंद्रमा का कर्क से सिंह राशि में परिवर्तन दिनभर बदलती मानसिक स्थिति और बाद में आत्मविश्वास में वृद्धि लाएगा.

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Aquarius Horoscope 16 July 2026: सुबह भावनात्मक सोच और शाम को ऊर्जा व नेतृत्व क्षमता में होगी बढ़ोतरी
कुंभ राशि: विद्यार्थियों को कॉपी-पेन का दान करने और शिव मंत्र जपने से मिलेगी मानसिक शांति

Capricorn Horoscope Today 16 July 2026, Makar Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा का कर्क से सिंह राशि में परिवर्तन कुंभ राशि के लिए दिनभर बदलती मानसिक स्थिति और बाद में आत्मविश्वास में वृद्धि का संकेत दे रहा है. सुबह के समय आप अधिक विचारशील रह सकते हैं और भावनात्मक पहलुओं पर ध्यान अधिक केंद्रित रहेगा, जिससे निर्णय लेने की गति थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है. जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा और शाम के बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा, आपके भीतर स्पष्टता, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता बढ़ने लगेगी. यह परिवर्तन आपके कार्यों को अधिक प्रभावी दिशा देने में सहायक रहेगा.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर दिन की शुरुआत कुछ रुकावटों या पुनर्विचार की स्थिति के साथ हो सकती है। किसी पुराने कार्य को दोबारा व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ सकती है. शाम के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में मजबूत होती दिखाई देंगी और आप अपनी योजनाओं को अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को किसी वरिष्ठ के साथ सकारात्मक संवाद का अवसर मिल सकता है. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए दिन का उत्तरार्ध अधिक लाभकारी रहेगा, विशेषकर उन कार्यों में जहां प्रस्तुति, नेटवर्किंग या निर्णय शामिल हो.

स्वास्थ्य और धन

 सुबह के समय कुछ अनियोजित खर्च सामने आ सकते हैं, लेकिन शाम को किसी लाभ या अवसर की संभावना बन सकती है. किसी रुके हुए धन की प्राप्ति से राहत महसूस होगी. वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना और सोच-समझकर निर्णय लेना आवश्यक रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सुबह थोड़ी औपचारिकता या व्यस्तता रह सकती है, लेकिन बाद में वातावरण अधिक सहज और संवादपूर्ण हो जाएगा. किसी महत्वपूर्ण बातचीत के माध्यम से संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा. जीवनसाथी के साथ विचार साझा करने से आपसी समझ मजबूत होगी. मित्रों के साथ संपर्क बढ़ने से मन हल्का महसूस करेगा.

उपाय: जरूरतमंद विद्यार्थियों को कॉपी-पेन का दान करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए जल अर्पित करें.

शुभ रंग: आसमानी नीला और सिल्वर ग्रे.

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