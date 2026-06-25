Cancer Horoscope 25 June 2026: कर्क राशि वालों का घर-परिवार पर रहेगा ध्यान, जानें आज का राशिफल

Cancer Horoscope 25 June 2026 Kark Rashi: आज चंद्रमा का तुला राशि में गोचर कर्क राशि वालों के लिए घर-परिवार, भावनात्मक स्थिरता और निजी जीवन से जुड़े विषयों को प्रमुखता देगा. चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहेगा, जिसके कारण मन अपने प्रियजनों और घरेलू मामलों की ओर अधिक आकर्षित रहेगा. लंबे समय से घर से जुड़े किसी कार्य को पूरा करने की प्रेरणा मिल सकती है. संपत्ति, वाहन या गृह सज्जा से जुड़े मामलों में विचार-विमर्श आगे बढ़ सकता है. यदि आप स्थान परिवर्तन या किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं तो आवश्यक जानकारी जुटाने का यह अच्छा समय रहेगा.

कार्यक्षेत्र और कारोबार

कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है. अपने काम को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे और वरिष्ठ अधिकारी आपकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता की सराहना कर सकते हैं. कुछ लोगों को घर और काम के बीच संतुलन बनाने में अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं. व्यापार करने वालों के लिए ग्राहकों का विश्वास जीतने का अवसर मिलेगा. धैर्य और विनम्र व्यवहार से लाभ प्राप्त होने के संकेत हैं.

पारिवारिक जीवन और रिश्ते

पारिवारिक जीवन इस गोचर का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहेगा. माता-पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ समय बिताने से मन को संतोष मिलेगा. घर में किसी शुभ चर्चा या पारिवारिक योजना पर विचार हो सकता है. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ मजबूत होगी और भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा. यदि किसी रिश्तेदार से दूरी बनी हुई थी तो बातचीत के माध्यम से संबंधों में सुधार की संभावना बन सकती है.

आर्थिक पक्ष

आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना लाभदायक रहेगा. घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन यह खर्च उपयोगी सिद्ध होगा. किसी पुराने निवेश या बचत योजना से संबंधित सकारात्मक जानकारी प्राप्त हो सकती है. धन के मामले में जल्दबाजी से बचकर सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य और उपाय

भावनात्मक रूप से संवेदनशील होने के कारण छोटी बातों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ सकता है.

उपाय: एक मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा देसी घी डालकर घर के उत्तर-पश्चिम दिशा में संध्या समय प्रज्वलित करें और उसके पास कुछ क्षण मौन बैठें. किसी आश्रय स्थल में रहने वाले बच्चों को मौसमी फल वितरित करना भी शुभ फलदायक होगा.

शुभ रंग: मोती जैसा सफेद.