विज्ञापन
विशेष लिंक

Cancer Horoscope 23 June 2026: माता पिता के मार्गदर्शन से मिलेगा मानसिक सुकून और बजट बनाकर चलना रहेगा हितकर

कर्क राशि वालों का ध्यान आज घरेलू सुख-सुविधाओं और भूमि-भवन से जुड़े मामलों पर अधिक रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा पारिवारिक रिश्तों में आपसी समझ और सहयोग को मजबूत बनाएगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Cancer Horoscope 23 June 2026: माता पिता के मार्गदर्शन से मिलेगा मानसिक सुकून और बजट बनाकर चलना रहेगा हितकर
कर्क राशि: भावनात्मक उतार-चढ़ाव होंगे नियंत्रित

Cancer Horoscope 23 June 2026 Kark Rashi: आज चंद्रमा का तुला राशि में गोचर कर्क राशि के लिए घर-परिवार, भावनात्मक स्थिरता और निजी जीवन से जुड़े विषयों को प्रमुख बना सकता है. इस अवधि में आपका ध्यान बाहरी गतिविधियों की तुलना में घरेलू मामलों पर अधिक केंद्रित रह सकता है. परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी और घर के वातावरण को अधिक सुखद बनाने के प्रयास सफल हो सकते हैं.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर परिस्थितियां सामान्य रहेंगी, लेकिन आपको जल्दबाजी से बचने की आवश्यकता होगी. किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों को ध्यान से समझना लाभदायक रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों या अनुभवी लोगों की सलाह उपयोगी सिद्ध हो सकती है. व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी कार्यों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण रहेगा. किसी पुराने अनुभव से मिली सीख वर्तमान परिस्थितियों में लाभ पहुंचा सकती है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक संबंधों में निकटता बढ़ेगी. माता-पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है. उनके अनुभव और मार्गदर्शन से मन को संतोष मिलेगा. दांपत्य जीवन में सहयोग और समझ का भाव मजबूत होगा. यदि हाल के दिनों में किसी बात को लेकर दूरी महसूस हो रही थी, तो संवाद के माध्यम से स्थिति में सुधार आने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में स्थिरता बनाए रखने पर जोर देना आवश्यक होगा. खर्चों का संतुलन बनाकर चलने से भविष्य की योजनाओं को मजबूती मिलेगी. भूमि, भवन या गृह सज्जा से जुड़े विषयों पर विचार हो सकता है. यदि किसी बड़ी खरीदारी का विचार है, तो पूरी जानकारी एकत्र कर लें. स्वास्थ्य के मामले में मानसिक शांति को प्राथमिकता देना आवश्यक रहेगा. प्रकृति के बीच घूमना मानसिक सुकून प्रदान कर सकता है.

उपाय: चंद्रदेव को कच्चे दूध मिश्रित जल का अर्घ्य दें और ॐ सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करें.

शुभ रंग: सफेद.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cancer Horoscope, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com