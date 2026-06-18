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Cancer Horoscope 22 June 2026: लेखन और संचार से जुड़े जातकों को मिलेगा धन लाभ, पुराना मित्र लाएगा सुखद संदेश

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन छोटी यात्राओं और बड़े संपर्कों से लाभ उठाने का है. तृतीय भाव का चंद्रमा आपकी संवाद शैली को मजबूत करेगा जिससे व्यापार में नई डील्स फाइनल हो सकती हैं.

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Cancer Horoscope 22 June 2026: लेखन और संचार से जुड़े जातकों को मिलेगा धन लाभ, पुराना मित्र लाएगा सुखद संदेश
कर्क राशि: भाई बहनों के साथ रिश्ते होंगे मजबूत

Cancer Horoscope 22 June 2026 Kark Rashi: आज का दिन कर्क राशि के लिए संवाद, योजना और सक्रियता से भरा रह सकता है. चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर आपके तृतीय भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे आत्मविश्वास, बोलचाल और संपर्कों में वृद्धि होगी. अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे. सुबह का समय छोटे कार्यों, यात्राओं और महत्वपूर्ण बातचीत के लिए अनुकूल रहेगा. किसी पुराने मित्र या परिचित से संपर्क होने की संभावना भी बन रही है.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत और कौशल दिखाने का अवसर मिलेगा. कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता की सराहना हो सकती है. जो लोग लेखन, मीडिया, शिक्षण, बिक्री या संचार से जुड़े हैं, उनके लिए दिन विशेष लाभकारी रह सकता है. व्यवसायियों को नए संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सामान्य से बेहतर वातावरण रहेगा. भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे. किसी छोटी यात्रा या पारिवारिक बातचीत से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और आपसी समझ बेहतर होगी. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. छोटी-छोटी आय के स्रोत बन सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. किसी पुराने प्रयास से लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है. स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी. पर्याप्त पानी पीना और नियमित दिनचर्या बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

उपायः दिन की शुरुआत में घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें. इसके बाद किसी गरीब व्यक्ति को दूध या चावल का दान करें.

शुभ रंगः सफेद.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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