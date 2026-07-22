Kark Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: घरेलू कार्यों में मिलेगी सफलता, पढ़ें कर्क राशि का राशिफल

Cancer horoscope 22 July 2026 kark rashi ka rashifal: कर्क राशि के लिए आज चंद्रमा का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा. घर-परिवार, सुख-सुविधाओं और मानसिक शांति पर आपका ध्यान रहेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा तथा घरेलू कार्यों में प्रगति होगी. संतान से जुड़ी चिंताएं दूर हो सकती हैं. विद्यार्थियों को शांत वातावरण में पढ़ाई करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

करियर और व्यापार

व्यापार में स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान देना होगा. संपत्ति, वाहन या घर से जुड़े कार्यों में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन अनुभव और समझदारी से उन्हें संभाल पाएंगे.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में भावनाओं का प्रभाव अधिक रहेगा. माता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष मिलेगा. घर का वातावरण शांत रखने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी. प्रेम संबंधों में अपनापन बढ़ेगा. अधिक भावुक होकर सोचने से तनाव बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य और धन

भविष्य की योजनाओं के लिए आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने का प्रयास करें. पर्याप्त नींद, हल्का भोजन और नियमित विश्राम लाभ पहुंचाएगा.

उपाय शिवलिंग पर जल अर्पित करें, दूध या चावल का दान करें और माता-पिता का आशीर्वाद लें.

शुभ रंग सफेद और सिल्वर.