विज्ञापन
विशेष लिंक

Kark Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: घरेलू कार्यों में मिलेगी सफलता, पढ़ें कर्क राशि का राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का चतुर्थ भाव में गोचर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. घर-परिवार पर ध्यान केंद्रित रहेगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Kark Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: घरेलू कार्यों में मिलेगी सफलता, पढ़ें कर्क राशि का राशिफल
जल अर्पित करें और दूध का दान करें, तनाव दूर होगा.

Cancer horoscope 22 July 2026 kark rashi ka rashifal: कर्क राशि के लिए आज चंद्रमा का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा. घर-परिवार, सुख-सुविधाओं और मानसिक शांति पर आपका ध्यान रहेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा तथा घरेलू कार्यों में प्रगति होगी. संतान से जुड़ी चिंताएं दूर हो सकती हैं. विद्यार्थियों को शांत वातावरण में पढ़ाई करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

करियर और व्यापार

व्यापार में स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान देना होगा. संपत्ति, वाहन या घर से जुड़े कार्यों में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन अनुभव और समझदारी से उन्हें संभाल पाएंगे.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में भावनाओं का प्रभाव अधिक रहेगा. माता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष मिलेगा. घर का वातावरण शांत रखने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी. प्रेम संबंधों में अपनापन बढ़ेगा. अधिक भावुक होकर सोचने से तनाव बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य और धन

भविष्य की योजनाओं के लिए आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने का प्रयास करें. पर्याप्त नींद, हल्का भोजन और नियमित विश्राम लाभ पहुंचाएगा.

उपाय शिवलिंग पर जल अर्पित करें, दूध या चावल का दान करें और माता-पिता का आशीर्वाद लें.

शुभ रंग सफेद और सिल्वर.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cancer Horoscope, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com