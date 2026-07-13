विज्ञापन
विशेष लिंक

Cancer Horoscope 13 July 2026: वरिष्ठों की सलाह से टलेंगे बड़े संकट और जीवनसाथी के साथ बढ़ेगी भावनात्मक निकटता

कर्क राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का द्वादश भाव में गोचर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आज बेहद जरूरी होगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share

Cancer horoscope 13 July 2026 Kark rashi ka rashifal: आज चंद्रमा का मिथुन राशि में गोचर कर्क राशि वालों के लिए आत्ममंथन, धैर्य, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. इस अवधि में जल्दबाज़ी के बजाय सोच-समझकर लिए गए निर्णय अधिक लाभदायक सिद्ध होंगे. हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखने से कठिन कार्य भी आसान लगेंगे.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जिनसे शुरुआत में दबाव महसूस होगा, लेकिन आपकी मेहनत अंततः सफलता दिलाएगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए. व्यापारियों के लिए पुराने अनुभव भविष्य की चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है. घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में निकटता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा. आय बनी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना समझदारी होगी. किसी बड़े निवेश का निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें. स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव से बचना महत्वपूर्ण रहेगा. योग और ध्यान का सहारा लें.

उपाय: भगवान शिव का जल और कच्चे दूध से अभिषेक करें. ॐ सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: सफेद.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cancer Horoscope, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com