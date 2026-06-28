Virgo Horoscope 28 June 2026: माता पिता के सहयोग से घर में रहेगा सुखद वातावरण और पुराने निवेशों से मिलेगा लाभ

Virgo horoscope 28 June 2026 kanya rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर कन्या राशि के लिए चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे घर, परिवार, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन साथ ही किसी पुराने कार्य के पूरा होने से संतोष मिलेगा. घर के वातावरण को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास सफल हो सकते हैं.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर स्थिरता बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में सावधानी और निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता होगी. किसी सहकर्मी के साथ सहयोग बढ़ाने से काम आसान होगा. व्यवसाय से जुड़े लोगों को संपत्ति या घरेलू उपयोग से संबंधित कार्यों में लाभ मिल सकता है. किसी नई योजना पर सोच-विचार करने का समय है, लेकिन जल्दबाजी से बचना चाहिए.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा और घर में सुखद वातावरण बनेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में समझ बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में स्थिरता और विश्वास बना रहेगा. सामाजिक जीवन में आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण महसूस की जाएगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा. घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन आय स्थिर रहने से स्थिति नियंत्रण में रहेगी. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. धन संबंधी निर्णय लेते समय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना उचित रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में मानसिक शांति बनाए रखना आवश्यक होगा. अधिक सोचने से बचना बेहतर रहेगा.

उपायः बुधवार को तुलसी के पौधे में जल और दीपक अर्पित करें. किसी जरूरतमंद महिला को हरे वस्त्र या फल दान करें.

शुभ रंगः हल्का हरा.