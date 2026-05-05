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Virgo Horoscope 23 June 2026: बचत और निवेश में बनाकर चलें संतुलन और व्यापार में पारदर्शिता रखना रहेगा हितकर

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का है. दूसरे भाव का चंद्रमा आपकी संगठन क्षमता को बढ़ाकर संचित पूंजी में वृद्धि करेगा.

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Virgo Horoscope 23 June 2026: बचत और निवेश में बनाकर चलें संतुलन और व्यापार में पारदर्शिता रखना रहेगा हितकर
कन्या राशि: हरे मूंग का दान करने से व्यापारिक बाधाएं होंगी दूर

Virgo Horoscope 23 June 2026 Kanya Rashi: आज चंद्रमा का तुला राशि में गोचर कन्या राशि के लिए धन, संसाधनों और व्यक्तिगत मूल्यों से जुड़े विषयों को प्रमुखता देगा. इस दिन आप अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक गंभीर और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपना सकते हैं. आर्थिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा और भविष्य की सुरक्षा के लिए नई रणनीति बनाने का विचार मन में आ सकता है.

करियर और व्यापार

व्यावहारिक सोच और सूक्ष्म निरीक्षण की आपकी क्षमता कई महत्वपूर्ण मामलों में लाभ पहुंचा सकती है. कार्यक्षेत्र में मेहनत का उचित प्रतिफल मिलने की संभावना है. व्यवसाय से जुड़े जातकों को वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए. ग्राहकों और सहयोगियों के साथ पारदर्शिता बनाए रखने से विश्वास मजबूत होगा. नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन आपकी संगठन क्षमता परिस्थितियों को नियंत्रित रखने में मदद करेगी.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. घर के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा. दांपत्य जीवन में सहयोग और समझ का वातावरण रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिल सकता है. परिवार में किसी शुभ कार्य की रूपरेखा भी बन सकती है.

स्वास्थ्य और धन

धन संबंधी मामलों में सावधानी लाभदायक रहेगी. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रह सकती है. बचत और निवेश के बीच संतुलन बनाकर चलना बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करना उचित होगा.

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर उनका पूजन करें. हरे मूंग का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें.

शुभ रंग: हरा.

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