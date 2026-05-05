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Virgo Horoscope 22 June 2026: नए प्रेम संबंधों की शुरुआत के लिए समय बेहद अनुकूल

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मबल में बढ़ोतरी का है. चंद्रमा का आपकी ही राशि में बैठना आपको हर निर्णय में स्पष्टता देगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी.

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Virgo Horoscope 22 June 2026: नए प्रेम संबंधों की शुरुआत के लिए समय बेहद अनुकूल
कन्या राशि: मानसिक और शारीरिक कष्ट होंगे दूर

Virgo Horoscope 22 June 2026 Kanya Rashi: आज का दिन कन्या राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और ऊर्जा से भरपूर रहेगा क्योंकि चंद्रमा स्वयं आपकी राशि में स्थित रहेंगे. यह स्थिति आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत बनाएगी. आज आप हर कार्य में स्पष्टता और व्यावहारिकता के साथ आगे बढ़ेंगे. सुबह का समय नई शुरुआत, व्यक्तिगत योजनाओं और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्य प्रदर्शन से सराहना मिलने के संकेत हैं. आपके काम करने का तरीका दूसरों के लिए उदाहरण बन सकता है. यदि किसी पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा थी, तो आज सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. व्यवसायियों के लिए भी दिन लाभकारी रहेगा. नई रणनीतियां और व्यवस्थित योजना आपके व्यापार को नई दिशा दे सकती हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सहयोग और समझ का वातावरण रहेगा. घर के सदस्य आपके विचारों को महत्व देंगे. प्रेम संबंधों में गहराई और पारदर्शिता बढ़ेगी. जो लोग किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी से सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में सुधार के योग बन रहे हैं. आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं या किसी रुके हुए काम से लाभ प्राप्त हो सकता है. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक रहेगा. समझदारी से लिया गया निर्णय भविष्य में स्थिरता प्रदान करेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. मानसिक ऊर्जा मजबूत रहेगी और आप खुद को अधिक सक्रिय महसूस करेंगे.

उपायः सुबह गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का 21 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को हरे फल या सब्जियां दान करें.

शुभ रंगः हल्का हरा.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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