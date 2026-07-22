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Kanya Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: जीवनसाथी से होगी मधुर बातचीत, पढ़ें कन्या राशि का राशिफल

कन्या राशि के जातकों के लिए आज द्वितीय धन भाव का चंद्रमा करियर में बड़ी उन्नति और मान-प्रतिष्ठा लेकर आया है. अधिकारियों की कृपा आप पर बनी रहेगी.

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Kanya Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: जीवनसाथी से होगी मधुर बातचीत, पढ़ें कन्या राशि का राशिफल
मानसिक थकान दूर होगी.

kanya horoscope 22 July 2026 kanya rashi ka rashifal: कन्या राशि के लिए आज चंद्रमा का गोचर द्वितीय भाव में रहेगा. धन, बचत और पारिवारिक मामलों पर आपका ध्यान रहेगा. समझदारी और मधुर वाणी से संबंध मजबूत होंगे. संतान के भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बढ़ेगी और पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं.

करियर और व्यापार

व्यापार में आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेने होंगे. ग्राहकों के साथ मधुर व्यवहार आपकी सफलता में सहायक बनेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में आपकी वाणी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. मधुर शब्द रिश्तों को मजबूत करेंगे, जबकि कठोर भाषा से बचना बेहतर होगा. परिवार के साथ किसी आर्थिक या घरेलू विषय पर चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी.

स्वास्थ्य और धन

धन की स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन बचत पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा. पुराने निवेश या योजनाओं से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. स्वास्थ्य के लिए खानपान की आदतों में सुधार करना आवश्यक रहेगा. पेट और तनाव से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए नियमित जीवनशैली अपनाएं.

उपाय गणेश जी की पूजा करें, हरे मूंग का दान करें और अपनी वाणी में संयम रखें.

शुभ रंग हरा और सफेद.

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