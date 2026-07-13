विज्ञापन
विशेष लिंक

Virgo Horoscope 13 July 2026: काम की व्यस्तता के बीच जीवनसाथी से होगी मधुर बातचीत और सेहत का रखें खास ख्याल

कन्या राशि के जातकों के लिए आज दशम कर्म भाव का चंद्रमा करियर में बड़ी उन्नति और मान-प्रतिष्ठा लेकर आया है. अधिकारियों की कृपा आप पर बनी रहेगी.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Virgo Horoscope 13 July 2026: काम की व्यस्तता के बीच जीवनसाथी से होगी मधुर बातचीत और सेहत का रखें खास ख्याल
कन्या राशि: गणेश जी को दूर्वा-इलायची चढ़ाने और बुध मंत्र का जप करने से मानसिक थकान होगी दूर

Virgo horoscope 13 July 2026, Kanya rashi ka rashifal: आज चंद्रमा का मिथुन राशि में गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए करियर, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों में वृद्धि का संकेत दे रहा है. इस अवधि में आपके कार्यों पर वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष नजर रहेगी, इसलिए हर काम पूरी तैयारी और सावधानी के साथ करें. धैर्य और व्यावहारिक सोच अपनाकर आप आगे बढ़ेंगे.

करियर और व्यापार

लंबे समय से चली आ रही किसी योजना को नई दिशा मिल सकती है. नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं. व्यापार करने वालों को बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने से लाभ मिलेगा. नई रणनीति अपनाने से प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल की जा सकती है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी. काम की व्यस्तता के कारण परिवार को कम समय दे पाएंगे, लेकिन थोड़ा समय निकालकर अपनों के साथ रहने से रिश्ते मजबूत होंगे. जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में स्पष्टता रखें.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. पिछले प्रयासों का लाभ मिलने लगेगा और आय में स्थिरता आएगी. अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाकर रखने पर भविष्य के लिए अच्छी बचत हो सकेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम का दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता है.

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा और इलायची अर्पित करें. ॐ ऐं श्रीं बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: हरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virgo Horoscope, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com