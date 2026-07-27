Aquarius Aaj Ka Rashifal 27 July 2026: आय में होगी बढ़ोतरी, करियर और व्यापार में मिलेंगे नए अवसर

Aquarius Horoscope Today 27 July 2026, Kumbh Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में रहेगा. यह गोचर इच्छाओं की पूर्ति, आय में वृद्धि और नए संपर्कों से लाभ मिलने का संकेत दे रहा है. आज का दिन भविष्य की योजनाओं को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है. जिन कार्यों को लेकर लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उनमें अब अनुकूल परिस्थितियां बनती नजर आएंगी. आपकी दूरदर्शिता और व्यावहारिक सोच कई महत्वपूर्ण फैसलों को आसान बना सकती है. किसी अनुभवी व्यक्ति से मिली सलाह आपके लिए आने वाले समय में काफी उपयोगी सिद्ध होगी.

करियर और व्यापार

व्यापार करने वाले जातकों के लिए दिन लाभदायक रहने की संभावना है. नए ऑर्डर मिलने या पुराने ग्राहकों से बड़ा काम प्राप्त होने के संकेत हैं. यदि कारोबार के विस्तार की योजना बना रहे हैं तो सकारात्मक पहल करने का समय है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का उचित परिणाम मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों से संतुष्ट रहेंगे और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए आपका चयन भी हो सकता है. हालांकि सहकर्मियों के साथ प्रतिस्पर्धा को व्यक्तिगत विवाद का रूप न लेने दें. संयमित व्यवहार आपको आगे बढ़ाएगा.

धन और परिवार

आर्थिक दृष्टि से दिन उत्साहजनक रहेगा. रुका हुआ धन मिलने या किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. यदि किसी संपत्ति या दीर्घकालिक निवेश पर विचार कर रहे हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं. फिर भी बिना लिखित दस्तावेज़ के किसी भी आर्थिक समझौते पर भरोसा करना उचित नहीं होगा. दिखावे के कारण बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक रहेगा. पारिवारिक जीवन में आनंद और सहयोग का वातावरण रहेगा. घर के सदस्यों के साथ किसी शुभ योजना पर चर्चा हो सकती है. संतान अपने प्रयासों से आपका विश्वास और मजबूत करेगी. पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा या करियर से जुड़ी कोई सकारात्मक सूचना मिलने की संभावना है. फिर भी उन्हें जरूरत से ज्यादा स्वतंत्र छोड़ने की बजाय समय-समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहें, ताकि वे सही दिशा में आगे बढ़ते रहें.

स्वास्थ्य और उपाय

किसी संस्था या समूह में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण बन सकती है. हालांकि दूसरों की निजी बातों पर टिप्पणी करने या किसी अफवाह पर विश्वास करने से बचें, क्योंकि इससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है.

उपाय: भगवान शनि के समक्ष तिल के तेल का दीपक जलाएं. जरूरतमंद व्यक्ति को नीले वस्त्र दान करें. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: आसमानी.

