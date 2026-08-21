Aaj ka Rashifal 2026: मेष से मीन तक इन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन? किसी को मिलेगा लाभ, तो कुछ को रहना होगा सतर्क

आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आएगा. किसी राशि के जातकों को करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर मिलेंगे, तो कुछ लोगों को रिश्तों और मानसिक तनाव को लेकर सावधानी बरतनी होगी. ग्रहों की चाल के कारण कहीं सफलता के संकेत हैं तो कहीं धैर्य और संयम से काम लेने की जरूरत रहेगी. मेष से मीन तक जानें आज किस राशि के लिए दिन रहेगा खास, किसे मिल सकता है लाभ और किन लोगों को फैसले लेते समय सतर्क रहना होगा.

मेष राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो मानसिक गहराई, रहस्य और अचानक परिवर्तनों का संकेत देता है. दिन की शुरुआत सामान्य रह सकती है, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा. आपको परिस्थितियों के अप्रत्याशित मोड़ का सामना करना पड़ सकता है. किसी पुरानी बात या छिपे हुए विषय का खुलासा हो सकता है, जिससे मन थोड़ी देर के लिए अस्थिर हो सकता है. मानसिक तनाव भी शरीर पर असर डाल सकता है, इसलिए खुद को शांत रखने के उपाय अपनाएं. कुछ मामलों में आपको पुराने अनुभवों से सीख लेने का अवसर मिलेगा.

उपाय: सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें और ॐ घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. शाम के समय सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं.

शुभ रंग: गहरा लाल.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में स्थित हैं, जो संबंधों और साझेदारी के क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं. दिन का मुख्य फोकस आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों पर रहेगा. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बातचीत आपके लिए निर्णायक साबित हो सकती है. हालांकि भावनात्मक उतार-चढ़ाव के कारण आप कभी-कभी अधिक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इसलिए संयम बनाए रखना आवश्यक है. अपने निर्णय खुद लें और दूसरों के प्रभाव में आकर कदम न उठाएं. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज मानसिक थकान अधिक महसूस हो सकती है. सिरदर्द या नींद की कमी परेशान कर सकती है. अपने लिए थोड़ा समय निकालें और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें. कुछ स्थितियां आपको धैर्य की परीक्षा दे सकती हैं, लेकिन यही अनुभव आगे के लिए मार्गदर्शन भी देंगे.

उपाय: सफेद वस्त्र धारण करें और मां लक्ष्मी का पूजन करें. चांदी का छोटा टुकड़ा अपने पास रखें या तिजोरी में रखें. किसी महिला को सुगंधित वस्तु या इत्र उपहार में दें.

शुभ रंग: क्रीम

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे दिन संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और कार्यक्षेत्र की चुनौतियों के इर्द-गिर्द घूम सकता है. सुबह से ही आपको अपने कामों को लेकर अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि छोटी-छोटी गलतियां भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं. जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें अपने दायित्वों को लेकर अधिक सजग रहने की आवश्यकता होगी. किसी सहकर्मी के साथ अनबन की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए संयमित व्यवहार ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा. यह समय विरोधियों पर विजय पाने का संकेत भी देता है, लेकिन इसके लिए धैर्य और समझदारी जरूरी होगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर ही कदम उठाएं. उधार देने या लेने से बचना बेहतर रहेगा.

उपाय: सुबह हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. हरे मूंग का दान किसी जरूरतमंद को करें.

शुभ रंग: हरा

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे रचनात्मकता, सोच और भावनात्मक अभिव्यक्ति का प्रभाव बढ़ेगा. यह दिन आपके विचारों को नई दिशा देने वाला हो सकता है. यदि आप किसी रचनात्मक कार्य, लेखन, कला या शिक्षा से जुड़े हैं तो आपको अपने काम में निखार देखने को मिलेगा. मन में नई योजनाएं बनेंगी, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण जरूरी रहेगा. प्रेम संबंधों में भावनाओं का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए स्पष्ट संवाद बनाए रखना आवश्यक है. यदि आप किसी नए संबंध की शुरुआत करना चाहते हैं, तो जल्दबाजी से बचें और सामने वाले को समझने का समय दें.

उपाय: भगवान शिव को जल में कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें. बच्चों को फल या मिठाई बांटें. पीले फूल किसी मंदिर में अर्पित करें.

शुभ रंग: हल्का पीला

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सिंह राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे घरेलू वातावरण, मानसिक स्थिरता और निजी जीवन प्रमुख विषय बनेंगे. दिन की शुरुआत में मन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है और छोटी-छोटी बातें भी आपको भीतर से प्रभावित कर सकती हैं. घर से जुड़ी किसी व्यवस्था, मरम्मत या बदलाव की आवश्यकता महसूस हो सकती है, लेकिन निर्णय लेते समय जल्दबाजी करने से बचें. परिवार के भीतर किसी पुराने मुद्दे को लेकर चर्चा फिर से उठ सकती है. ऐसे में अपनी बात रखने का तरीका बहुत मायने रखेगा. नींद पूरी न होने या मन में चल रही चिंताओं का असर शरीर पर दिख सकता है. स्वयं को शांत रखने के लिए कुछ समय अकेले बिताना लाभकारी रहेगा.

उपाय: चावल में थोड़ा दूध मिलाकर किसी जरूरतमंद को दान करें. शाम के समय चंद्रमा को कच्चा दूध अर्पित करें.

शुभ रंग: सफेद

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे साहस, संचार और प्रयासों में तेजी देखने को मिलेगी. यह समय अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और नए संपर्क बनाने के लिए अनुकूल हो सकता है. आप अपने कामों को तेजी से पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलती भी हो सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. छोटे भाई-बहनों या करीबी लोगों के साथ संवाद बढ़ेगा, लेकिन किसी बात को लेकर मतभेद भी उभर सकता है. ऐसे में अपनी बात को सही तरीके से रखना ही बेहतर रहेगा. अधिक बोलने या लगातार काम करने से थकान बढ़ सकती है. समय-समय पर विश्राम लेना जरूरी रहेगा.

उपाय: हरे वस्त्र पहनकर भगवान गणेश का ध्यान करें. पक्षियों को हरी दाल या अनाज खिलाएं. सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें.

शुभ रंग: हरा

तुला राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. दिन की शुरुआत में ही आपको अपने शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अनजाने में कही गई बात भी किसी को आहत कर सकती है. पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन किसी आर्थिक मुद्दे को लेकर चर्चा गहराई पकड़ सकती है. धन संबंधी मामलों में आज आपको सतर्कता बरतनी होगीड. आय के नए अवसर दिख सकते हैं, परन्तु उनके पीछे छिपे जोखिम को समझना जरूरी है. आज का दिन आपको यह समझाने वाला है कि शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है. सही समय पर सही बात कहना आपको सम्मान दिला सकता है, जबकि असावधानी आपको कठिन परिस्थिति में डाल सकती है.

उपाय: माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर कमल गट्टे की माला से मंत्र जाप करें. सफेद मिठाई का दान किसी कन्या को करें.

शुभ रंग: गुलाबी

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व, सोच और भावनात्मक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. दिनभर मन में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है और छोटी-छोटी बातों पर भी प्रतिक्रिया तीव्र हो सकती है. आप अपनी बात को दृढ़ता से रखना चाहेंगे, लेकिन कभी-कभी यह जिद या कठोरता के रूप में सामने आ सकता है. आज आपको अपने व्यवहार और निर्णयों पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी. अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान या योग का सहारा लेना लाभकारी रहेगा. अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं, तभी आप इस समय का सही उपयोग कर पाएंगे. गुस्से में कोई भी निर्णय लेने से बचें, इससे नुकसान हो सकता है.

उपाय: भगवान शिव का अभिषेक जल और बिल्वपत्र से करें. लाल मसूर दाल का दान करें.

सुबह ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: गहरा लाल.

धनु राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे अंतर्मन, खर्च और एकांत से जुड़े विषय प्रमुख हो सकते हैं. दिन की शुरुआत में ही आपको यह महसूस हो सकता है कि मन सामान्य से अधिक संवेदनशील है और बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव भीतर तक जा रहा है. कई बार बिना कारण भी बेचैनी या अनिश्चितता का अनुभव हो सकता है. ऐसे में खुद को शांत रखने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर स्थिति को समझना बेहतर रहेगा. कुछ पुरानी बातें या अधूरे काम फिर से सामने आ सकते हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी होगा. यदि आप खुद के भीतर झांकने की कोशिश करेंगे, तो कई उलझनों का हल मिल सकता है. बिना सोचे-समझे किसी पर भरोसा न करें और गोपनीय बातों को साझा करने से बचें.

उपाय: रात्रि में सिरहाने के पास एक तांबे का पात्र पानी से भरकर रखें और सुबह उसे पौधों में डाल दें. मंदिर में शांति से बैठकर कुछ समय ध्यान करें.

शुभ रंग: आसमानी.

मकर राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक संपर्कों में सक्रियता देखने को मिलेगी. दिन के दौरान आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं, जो आपके लंबे समय से रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे. हालांकि हर अवसर को तुरंत स्वीकार करना उचित नहीं होगा, क्योंकि कुछ मामलों में अधिक अपेक्षाएं भी निराशा का कारण बन सकती हैं. आपके मित्रों या जान-पहचान के लोगों के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण जानकारी या अवसर मिल सकता है. लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर सलाह आपके लिए लाभकारी ही हो, इसलिए अपने विवेक से निर्णय लें. इच्छाओं को पूरा करने के लिए धैर्य और सही योजना का होना जरूरी है. जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएंगे.

उपाय: शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. काले तिल का दान करें. किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा करें या उन्हें भोजन कराएं.

शुभ रंग: नीला

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कर्म, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों से जुड़े विषय प्रमुख रूप से सक्रिय रहेंगे. दिन की शुरुआत में ही आपको अपने कार्यों को लेकर गंभीरता दिखानी होगी, क्योंकि आपकी छोटी-सी चूक भी बड़े प्रभाव डाल सकती है. वरिष्ठों की नजर आप पर बनी रह सकती है, इसलिए अपने व्यवहार और कार्यशैली में अनुशासन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा. कार्यक्षेत्र में अचानक कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपको पहले थोड़ी चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन धैर्य और सही रणनीति के साथ आप उसे संभाल सकते हैं. जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उनका सामना करना ही आपके लिए आगे का रास्ता खोलेगा. धैर्य और संयम से किया गया कार्य आपको धीरे-धीरे सफलता की ओर ले जाएगा.

उपाय: सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करें और ॐ नमः शिवाय का जप करें. कौओं को रोटी या अनाज खिलाएं.

शुभ रंग: गहरा नीला

मीन राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे भाग्य, धर्म और जीवन दृष्टिकोण से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. दिन की शुरुआत में ही आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह भाग्य पर निर्भर रहना उचित नहीं होगा. प्रयास और समझदारी का संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा. आपके विचारों में परिपक्वता देखने को मिलेगी और आप जीवन के कुछ गहरे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे. किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन आज मिल सकता है, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार आपको बेहतर स्थिति में रखेगा. केवल भाग्य के भरोसे कोई निर्णय न लें, स्वयं के प्रयासों को प्राथमिकता दें.

उपाय: मंदिर में पीले चने या हल्दी का दान करें. गुरुजनों या बुजुर्गों का आशीर्वाद लें. घर में दीपक जलाकर शांतिपूर्वक प्रार्थना करें.

शुभ रंग: पीला

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