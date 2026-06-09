Gemini Horoscope 8 June 2026: आज दशम भाव में चंद्रमा का गोचर कर करियर में नई जिम्मेदारियों और सफलता के संकेत

Gemini Horoscope 9 June 2026 Mithun Rashi: आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है. चंद्रमा का दशम भाव में गोचर आपकी संवाद क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति को और मजबूत बनाएगा, जिससे लोग आपके विचारों से प्रभावित हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में गति आएगी और लंबे समय से अटके हुए कामों में प्रगति देखने को मिल सकती है. हालांकि, इस समय भावनाओं और जल्दबाजी से बचकर संतुलित निर्णय लेना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा.

कार्यक्षेत्र

आज कार्यक्षेत्र में लंबे समय से रुकी हुई योजनाओं में तेजी आने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे भविष्य में पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. व्यापार करने वाले जातकों के लिए नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में इस समय सावधानी बरतना जरूरी रहेगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं. निवेश से जुड़े फैसलों को सोच समझकर लेना बेहतर रहेगा. आय के नए अवसर बन सकते हैं, लेकिन स्थिरता बनाए रखना आवश्यक होगा.

परिवार

पारिवारिक जीवन में कुछ भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. परिवार के किसी सदस्य की चिंता मन को थोड़ा व्यथित कर सकती है, लेकिन आपकी समझदारी से स्थिति धीरे-धीरे संतुलित हो जाएगी. पुराने मित्रों से मुलाकात होने के योग भी बन रहे हैं, जिससे घर का माहौल सकारात्मक बनेगा.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव होगा. यदि आप किसी को अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो समय अनुकूल है. विवाहित जातकों के बीच चल रही गलतफहमियां दूर होकर रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ेगी.

शिक्षा

विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों पर स्पष्टता बनाए रखने की आवश्यकता होगी क्योंकि एक साथ कई विषयों पर ध्यान देने से एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। मीडिया, भाषा और संचार से जुड़े छात्रों के लिए यह समय विशेष उपलब्धि लेकर आ सकता है और नई तकनीक सीखने की रुचि भी बढ़ेगी।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में मानसिक थकान अधिक महसूस हो सकती है, क्योंकि लगातार सोच-विचार की आदत तनाव बढ़ा सकती है. शरीर से ज्यादा दिमाग पर दबाव महसूस होगा, इसलिए संतुलन और आराम बनाए रखना जरूरी रहेगा.

उपाय

भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करना शुभ रहेगा और गाय को हरा चारा खिलाना लाभकारी माना जाता है, साथ ही ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का जाप करना भी आपके लिए सकारात्मक रहेगा.

शुभ रंग

हरा और सिल्वर आपके लिए शुभ रहेंगे.