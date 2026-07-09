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Gemini Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: मिथुन राशि वालों को आज मिल सकती है गुड न्यूज, पढ़ें अपना दैनिक राशिफल

Gemini Horoscope Today 9 July 2026, Mithun Rashifal: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रह सकता है. पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा, वहीं प्रेम संबंधों में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा. यहां पढ़ें राशिफल-

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Gemini Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: मिथुन राशि वालों को आज मिल सकती है गुड न्यूज, पढ़ें अपना दैनिक राशिफल
Gemini Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: मिथुन राशि का राशिफल
(P.C- NDTV)

Gemini Horoscope Today 9 July 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर मिथुन राशि के लिए नई संभावनाओं और सामाजिक सक्रियता को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. इस समय आपके संपर्कों का दायरा बढ़ेगा और ऐसे लोगों से मुलाकात होने की संभावना है, जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं. 

कार्यक्षेत्र में टीम के साथ मिलकर किए गए प्रयास अपेक्षा से बेहतर परिणाम देंगे. यदि लंबे समय से किसी योजना को शुरू करने का विचार बना रहे थे तो अब उस दिशा में कदम बढ़ाने का अनुकूल समय रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलने के संकेत हैं, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत रहने की संभावना है. किसी पुराने प्रयास का लाभ धन के रूप में प्राप्त हो सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों या नए बाजारों से जुड़ने का अवसर मिलेगा. हालांकि, लाभ के साथ खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, इसलिए आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा. निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगा.

पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा. किसी शुभ समाचार से घर में प्रसन्नता का माहौल बन सकता है. मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. यदि किसी अपने से दूरी बन गई थी तो संवाद के माध्यम से रिश्तों में फिर से गर्मजोशी लौट सकती है. 

प्रेम संबंधों में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए किसी आकर्षक प्रस्ताव की संभावना बन सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा. 

विद्यार्थियों के लिए यह समय ज्ञानवर्धक रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को नियमित अभ्यास का लाभ मिलेगा. करियर बदलने या नया कौशल सीखने का विचार भी सकारात्मक परिणाम दे सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. सकारात्मक सोच और अनुशासित दिनचर्या पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेगी.

उपायः भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें. पक्षियों के लिए प्रतिदिन दाना और स्वच्छ जल की व्यवस्था करें.
शुभ रंग: हरा
 

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