Gemini Aaj Ka Rashifal 8 July 2026: शाम 4 बजे के बाद बदल जाएगी किस्मत, नौकरी-व्यापार में मिलेगा बड़ा मौका

Gemini Horoscope Today 8 July 2026, Gemini Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का गोचर दिन के पहले भाग में मीन राशि में और शाम 4 बजे के बाद मेष राशि में होगा, जिसका प्रभाव मिथुन राशि के लिए मानसिक स्थिति, कार्यक्षेत्र और निर्णय क्षमता पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. सुबह के समय विचारों में थोड़ी उलझन और भावनात्मक अस्थिरता महसूस हो सकती है. किसी पुराने मामले को लेकर मन चिंतित रह सकता है, लेकिन जैसे ही चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेगा, आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में तेजी से वृद्धि होगी. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और अधूरे कार्यों में गति आने लगेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन का दूसरा भाग अधिक अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में आपकी भूमिका बढ़ सकती है.

आज किसी डील या प्रस्ताव में तेजी आने की संभावना

सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर होगा, जिससे टीमवर्क में सुधार दिखाई देगा. व्यापार करने वाले जातकों को दोपहर के बाद नए अवसर मिल सकते हैं. किसी डील या प्रस्ताव में तेजी आने की संभावना रहेगी. पुराने संपर्कों से भी लाभ मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आर्थिक पक्ष में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन शाम के बाद स्थिति संतुलित हो जाएगी. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा. किसी रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है, जिससे राहत महसूस होगी. परिवार के वातावरण में सुबह हल्का तनाव रह सकता है, लेकिन बाद में माहौल शांत और सहयोगपूर्ण बन जाएगा. किसी पारिवारिक निर्णय में आपकी राय महत्वपूर्ण मानी जाएगी.

प्रेम संबंधों में देखने को मिलेगा नया उत्साह

दांपत्य जीवन में संवाद बढ़ेगा और संबंधों में समझदारी आएगी. प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए यह दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. सुबह ध्यान भटक सकता है, लेकिन शाम के बाद एकाग्रता बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को अतिरिक्त मेहनत से लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान और आंखों में तनाव की समस्या हो सकती है.

उपाय: सुबह उठकर बिना किसी से बात किए तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और 7 पत्ते हल्के हाथ से स्पर्श करें. हरे कपड़े में मूंग बांधकर किसी गरीब व्यक्ति को दें.

शुभ रंग: हरा