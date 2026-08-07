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Mithun Aaj Ka Rashifal 7 August 2026: आज बिगड़ सकता है आपका बजट, रहें सावधान, पढ़ें मिथुन राशि का राशिफल

Gemini Horoscope Today 7 August 2026, Mithun Rashifal: आर्थिक मामलों में सावधानी आवश्यक है. अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है.

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Mithun Aaj Ka Rashifal 7 August 2026: आज बिगड़ सकता है आपका बजट, रहें सावधान, पढ़ें मिथुन राशि का राशिफल
Gemini Aaj Ka Rashifal 7 August 2026: मिथुन राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Gemini Horoscope Today 7 August 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए भीतर की भावनाओं और बाहरी परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा का प्रभाव आपके मन को थोड़ा अंतर्मुखी बना सकता है, जिससे आप भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं. यह समय आत्मचिंतन के लिए उपयुक्त है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचने से मानसिक थकान बढ़ सकती है. 

कार्यस्थल पर आज आप पर्दे के पीछे रहकर काम करना अधिक पसंद करेंगे. कोई अधूरा कार्य या पुरानी जिम्मेदारी फिर से सामने आ सकती है, जिसे पूरा करना जरूरी होगा. सहकर्मियों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय खुद की भूमिका स्पष्ट रखें. आज गुप्त योजनाएं बनाने के बजाय धीरे-धीरे काम को आगे बढ़ाना अधिक सुरक्षित रहेगा. 

आर्थिक मामलों में सावधानी आवश्यक है. अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है. उधार देने या लेने से बचें, क्योंकि वापसी में देरी या तनाव की स्थिति बन सकती है. आज छोटे-छोटे बचत के प्रयास भविष्य में बड़ी राहत दे सकते हैं. रिश्तों में आज दूरी या गलतफहमी का माहौल बन सकता है. किसी करीबी से बात करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि छोटी बात भी बड़ा रूप ले सकती है. अपने मन की बात साझा करना जरूरी है, लेकिन सही समय और तरीके का ध्यान रखें. 

स्वास्थ्य के लिहाज से नींद की कमी, तनाव या सिर भारी रहने जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. मोबाइल या स्क्रीन टाइम कम करना और ध्यान या प्राणायाम करना लाभकारी रहेगा. शरीर को आराम देने के लिए दिनचर्या में थोड़ी ढील देना भी जरूरी है. हर समय सक्रिय रहना जरूरी नहीं, कभी-कभी ठहराव भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है.

उपाय: रात को सोने से पहले तांबे के पात्र में रखा पानी पिएं. किसी मंदिर में चुपचाप सफाई या सेवा करें.

शुभ रंग: आसमानी.
 

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